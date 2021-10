Cinci probleme medicale care te pot lăsa fără permis pe viaţă

Potrivit legislației, șoferii sunt împărțiți în două categorii – cei considerați amatori și cei considerați profesioniști. De fapt, această împărțire este ceva mai subtilă, în prima categorie (grupa 1) intrând cei cu permise din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE. În categoria a doua (grupa 2) sunt cei care conduc mașini grele, respectiv deținători de permise din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E, scrie Promotor.ro.

Periodic, însă, şoferii trebuie să treacă examinări medicale pentru a-şi putea reînnoi permisul. Iată un top 5 al problemelor medicale care atrag după sine parafa de "respins" din partea medicului examinator.

1. Probleme de vedere

Pentru a obține sau reînnoi un permis de conducere încadrat la grupa 1, solicitanții trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecție, de cel puțin 0,5, când se utilizează ambii ochi. Pentru un permis din grupa 2, acuitatea vizuală, cu lentile de corecție, dacă este necesar, trebuie să fie de cel puțin 0,8 la ochiul cel mai bun și de cel puțin 0,1 la celălalt ochi. Dacă se utilizează lentile de corecție pentru a obține valori de 0,8 și 0,1, acuitatea respectivă (0,8 și 0,1) trebuie să se obțină fie prin corecție cu ajutorul ochelarilor de maximum plus opt dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact. Corecția trebuie să fie bine tolerată.

2. Probleme de auz

Pentru candidații din grupa 1, legislația prevede că solicitanții care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot conduce autovehicule dacă mașina dispune de oglinzi mai mari. În schimb, candidații din grupa 2 vor primi permis numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate.

3. Handicap locomotor

Candidații din grupa 1 primesc OK-ul dacă demonstrează că afecțiunea lor nu face periculoasă conducerea unui vehicul. Avizul se dă în urma evaluării medicale și, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic. De asemenea, avizul acordat trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară la vehicul și dacă respectivul conducător auto trebuie să poarte un dispozitiv ortopedic. În cazul șoferilor din grupa 2, instituția medicală trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor.

4. Diabet zaharat

Pentru permisele din grupa 1, o persoană care suferă de diabet zaharat și care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înțelege riscurile hipoglicemiei și că este capabil să țină sub control aceste episoade pentru a putea obține un permis auto. În cazul șoferilor din grupa 2, avizul medical este acordat doar celor care nu au avut un episod de hipoglicemie acută în ultimele 12 luni și este deplin conștient de implicațiile hipoglicemiei, demonstrează că poate ține sub control aceste episoade prin monitorizarea periodică a nivelului de glucoză din sânge.

5. Epilepsie

Pentru grupa 1, conducătorilor auto cu epilepsie trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puțin cinci ani fără nicio criză. În același timp, pentru grupa 2, permisele pot fi eliberate sau reînnoite dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: solicitantul nu trebuie să urmeze tratament medicamentos antiepileptic în perioada în care nu trebuie să existe crize, a fost realizată o monitorizare medicală corespunzătoare, la examenele neurologice amănunțite nu trebuie să se confirme o patologie cerebrală aferentă afecțiunii și nu trebuie să se înregistreze nicio activitate epileptiformă pe electroencefalogramă (EEG).