Cîmpeanu: Elevii care anul acesta intră în clasa a IX-a nu vor da Bacalaureat bazat pe competențe

Ministrul Sorin Cîmpeanu a precizat că prima generație de elevi care, de la intrarea în clasa pregătitoare până la a VIII-a, a învățat pe un curriculum bazat pe competențe, nu va avea, la finalul liceului, în 2025. Anunţul îi priveşte pe cei 123.122 de elevi care au susținut anul acesta Evaluarea Națională, un examen bazat pe competențe.

"Cel mai devreme se va intra pe acest sistem din septembrie 2022, dacă legea va fi adoptată în timp util, și atunci din septembrie 2022 vor urma patru ani de liceu și de abia la finalul celor patru ani de liceu va fi acest Bacalaureat care să fie bazat pe competențe", a anunţat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, la Digi 24.

Sorin Cîmpeanu: Singura măsură eficientă este aceea a corectării informatizate la examenele naţionale

Corectarea informatizată a lucrărilor la examenele naţionale este "singura măsură eficientă", a susţinut, vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care a explicat că în acest fel se elimină subiectivismul uman.



"Un lucru care poate fi eliminat printr-o procedură aşa cum am propus - de corectare digitalizată a lucrărilor pentru examenele naţionale începând cu evaluarea la clasa a II-a, a IV- a, a VI-a şi clasa a VIII-a de anul viitor şi începând cu o evaluare într-un proces-pilot pentru Bacalaureat tot de anul viitor. În acest fel, se elimină subiectivismul uman. În acest fel, putem avea rezultate mult mai concludente nu doar la nivel de notă globală per disciplină, ci la nivel notă pe fiecare subiect, în aşa fel încât putem pregăti introducerea unui Bacalaureat bazat pe evaluarea competenţelor şi nu a cunoştinţelor. (...) Singura măsură eficientă este aceea a corectării informatizate în care evaluatorul unu să nu poată avea contact, să nu se cunoască cu evaluatorul doi, în care softul să nu îţi permită aceste abateri", a spus Cîmpeanu.



El a declarat că în peste 40 de licee niciun candidat nu a promovat examenul de Bacalaureat, urmând să se facă o analiză şi să se trimită Corpul de control al ministrului sau chiar ministrul sau secretarul de stat.



"Vom vedea care sunt măsurile care se impun. Acolo cauzele sunt extrem de grave, când rata de promovare este zero. Vor fi măsuri din cele mai clare. (...) Cred că vom trimite Corpul de control al ministrului, dacă nu cumva se va merge la nivel de ministru sau dintre colegii secretar de stat în fiecare din aceste şcoli în care promovarea a fost zero pentru a identifica corect şi în profunzime cauzele care au condus la acest lucru", a anunţat ministrul.



Potrivit lui Cîmpeanu, la Evaluarea naţională au fost situaţii cu diferenţe "inadmisibil de mari" între prima şi a doua corectură, potrivit Agerpres.