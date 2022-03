Bogdan Chirieac: Grindeanu mai este în Guvern? Tu l-ai văzut? - Radu Tudor: Am văzut ce scrie, ce postează, ce mesaje dă

”Mă tem, în România, de absenţa oricărei infrastructuri. Practic, fapt care ne vulnerabilizează în fața NATO şi în fata potenţialelor ameninţări", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Punctul de Întâlnire de la Antena 3.



"Am bătut pasul pe loc 32 de ani la capitolul infrastructură", a spus jurnalistul Radu Tudor.



"Apropo, Grindeanu mai este în Guvern? Tu l-ai mai văzut?", l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Radu Tudor.



"L-am văzut şi am văzut ce scrie, ce postează şi ce mesaje dă", a spus Radu Tudor.



"Da? Nu l-am mai văzut de mult", a replicat Bogdan Chirieac



"Din păcate, el are o mare piedică. Se numeşte CNAIR. Promit o discuţie foarte serioasă", a spus Radu Tudor.



"Şi doamna aia Mariana Ioniţă de şi-a pus-o secretar general...", a continuat Bogdan Chirieac.

"Intrăm în nişte întârzieri foarte grave"

Peste 400 de kilometri de autostrăzi, staţii electrice de încărcare, căi ferate moderne şi noi staţii de metrou sunt doar câteva dintre marile proiecte de infrastructură din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Toate ar trebui să fie gata în următorii patru ani.

"Pe întregul PNRR , care e undeva la peste 8 miliarde de euro, n-avem contractate, în momentul de faţă, decât undeva în jur de 200 de milioane de euro. Ori, în momentul în care suntem în 2022 şi aceste proiecte trebuie finalizate până în 2026, deja intrăm în nişte întârzieri foarte grave care aproape că nu se mai pot recupera", spunea Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor, la începutul lunii martie.

Între timp, Sorin Grindeanu anunță pe Facebook "rezultatele legislative importante de săptămâna aceasta (n.r. duminică) pentru evoluția infrastructurii de transport din România: modificarea legislației achizițiilor publice, modificarea procedurilor de obținere a avizelor și a autorizațiilor, înființarea Registrului Utilajelor. Am continuat procesul de descentralizare a proiectelor de interes regional prin semnarea a șase noi protocoale cu autoritățile locale.

Pentru două proiecte importante am desemnat câștigătorii (Centura București: A1-DN5 și Autostrada Ploiești-Buzău: Lot 2) și am semnat contractul pentru un obiectiv de infrastructură rutieră așteptat de mult timp (DN7: Bâldana-Titu). Am luat în continuare măsuri concrete de ajutor pentru persoanele refugiate din Ucraina".

