Chirieac a comentat varianta comasării alegerilor parlamentare cu cele locale în 2024

Comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale în anul 2024 este un scenariu care a apărut pe agenda publică de când Florin Cîțu era încă liderul liberalilor.

„Recomandarea Comisiei de la Veneția este să nu comasezi alegerile locale cu cele parlamentare, fiindcă sunt lucruri diferite. La locale, omul votează gospodarul, la parlamentare votează o doctrină politică, în mod normal. Deci nu ar trebui să se bată lucrul acesta”, a zis Bogdan Chirieac.

Miza ar avea legătură cu nominalizarea viitorului premier. „Păi viitorul președinte care, cu siguranță nu va mai fi Klaus Iohannis, poate alege din partidele care sunt în opoziție sau chiar coaliția la putere să numească un alt prim-ministru. Și știți că se poate face lucrul acesta. Din nefericire, în momentul acesta, democrația din România nu este suficient consolidată și ai această vulnerabilitate uriașă”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, vineri, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.

Amintim că, într-o ediție a emisiunii „Miercurea Neagră”, de la DCNewsTV, discuția s-a îndreptat și către Laura Codruța Kovesi și alegerile prezidențiale din 2024.

Mugur Ciuvică susține că Laura Codruța Kovesi nu va candida în 2024, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că nu are susținere.

În cele ce urmează, vă redăm dialogul dintre Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică:

Bogdan Chirieac: Voiam să semnalez demersul politic excepțional al doamnei Kovesi și faptul că, din nou, voi avea dreptate. Domnul Ciuvică o să plângă ca un copil, dar o să-i dau un suc, un covrig cald, când doamna Kovesi va ocupa funcția de președinte al României.

Mugur Ciuvică: Deci ați promis că ne veți da suc și covrig când se va întâmpla asta. O să vorbesc cu băiatul meu. Are 13 ani. Când se va întâmpla asta, să-l aducă pe fiul lui să-i dați covrig și suc. Las moștenire. Dacă apuc 170 de ani, atunci vin eu.

Bogdan Chirieac: Așteptați doi ani. Am zis 2024.

Mugur Ciuvică: Liniștiți-vă. O să rămâneți și cu sucul și cu covrigul. Sucul se trezește, covrigul se usucă.

Bogdan Chirieac: Deocamdată, eu văd că doamna Kovesi este un candidat solid, cu mari șanse. Îl văd și nervos pe domnul Ciuvică.

Mugur Ciuvică: După cum v-am explicat, doamna Kovesi a venit prin primăvară și a făcut test în România. A văzut că nu o susține nici dr*acu, nimeni, nimeni, nimeni. A anunțat că nu candidează, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că a văzut că nu o susține nimeni în momentul acesta. (...) Dacă în doi ani, un timp imens în politică, mai ales acum cu războaie și crize, va obține ceva susținere, atunci și eu sunt convins că o să candideze. Dar, deocamdată, susținerea doamnei Kovesi fiind zero, zero este și candidatura.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus că ar fi o greşeală intrarea în zona alegerilor anticipate.

„Avem o coaliţie politică într-un moment dificil. România avea nevoie de stabilitate. Altă soluţie nu aveam. După un an, sper să trecem de perioada de pompier de serviciu. Ştiţi că am intrat în această coaliţie înainte de a începe războiul din Ucraina. Am fi intrat cu alegeri anticipate în perioada când era războiul din Ucraina. Nu se ştia. Existau anumite semne politice, dar intrasem deja într-o criză energetică. Mă bucur că am ajuns la această reglementare şi compensare pentru următorii doi ani, în domeniul energetic”, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, joi, la România TV.

„Până în anul 2024 cel puţin, trebuie să continuăm în această coaliţie”, a subliniat Marcel Ciolacu.

„Ar fi o greşeală dacă am intra într-o zonă de alegeri anticipate”, a mai spus Marcel Ciolacu.

