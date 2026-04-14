China înăsprește tonul la adresa SUA: Blocarea porturilor iraniene, "periculoasă și iresponsabilă"

China s-a prezentând ca un protagonist activ al eforturilor de soluționare a crizei, în cursul unei zile de activitate diplomatică intensă la Beijing, relatează France Presse.

Beijingul a avertizat de asemenea că va lua măsuri de retorsiune 'ferme' dacă SUA i-ar impune taxe vamale suplimentare pe fondul suspiciunilor că ar livra ajutor militar Iranului.

În același timp, China s-a erijat în apărător al dreptului internațional și al suveranității statelor din Orientul Mijlociu, declarându-se dispusă să continue să joace un rol 'constructiv' în favoarea păcii.

Această înăsprire de ton din partea Beijingului intervine după intrarea în vigoare a blocadei maritime instituite de SUA împotriva porturilor iraniene din Golf și din Marea Oman, Teheranul denunțând un act 'ilegal' și de 'piraterie'.

Iranul îi destina Chinei peste 80% din exporturile sale de petrol

Peste jumătate din importurile chineze de țiței transportat pe cale maritimă au provenit anul trecut din Orientul Mijlociu și au tranzitat în mare parte strâmtoarea Ormuz, potrivit societății de analiză Kpler. Iranul îi destina Chinei peste 80% din exporturile sale de petrol înainte de război, potrivit Kpler.

Blocada americană 'nu face decât să exacerbeze tensiunile, să fragilizeze un acord de încetare a focului deja fragil și să compromită și mai mult siguranța tranzitului prin strâmtoare', a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

'Este un comportament periculos și iresponsabil', a subliniat diplomatul chinez într-o conferință de presă.

De asemenea, el a reacționat vehement la informațiile presei americane potrivit cărora China livrase sau se pregătea să livreze echipament militar Iranului.

Președintele american Donald Trump amenințase duminică cu instituirea de taxe vamale de 50% la mărfurile chineze.

Purtătorul de cuvânt al diplomației Beijingului a calificat din nou informațiile respective drept 'fabricate de la un capăt la altul'.

China va lua 'contramăsuri ferme dacă SUA persistă în utilizarea acestui pretext pentru a impune taxe vamale suplimentare', a avertizat Guo Jiakun.

Xi Jinping a criticat voalat operațiunile americane în Orientul Mijlociu

Mai devreme în cursul zilei, președintele Xi Jinping a criticat voalat operațiunile americane în Orientul Mijlociu într-o întâlnire la Beijing cu prințul moștenitor din Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

'Păstrarea autorității dreptului internațional nu ar trebui să însemne utilizarea lui atunci când ne convine și respingerea acestuia atunci când nu. Nu putem permite lumii să se întoarcă la legea junglei', i-a transmis Xi oaspetelui său, conform presei de stat.

China a fost marți gazda pentru o serie de lideri străini, toți îngrijorați în diverse moduri de consecințele evenimentelor din Orientul Mijlociu, chiar dacă acestea nu au fost anunțate ca fiind scopul principal al vizitelor lor.

Pe lângă prințul moștenitor al Abu Dhabi, au mai fost prezenți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, președintele vietnamez To Lam și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez - una dintre principalele voci occidentale care se opun războiului SUA și Israelului împotriva Iranului. (Agerpres)