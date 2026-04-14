DCNews Stiri Internațional China înăsprește tonul la adresa SUA: Blocarea porturilor iraniene, "periculoasă și iresponsabilă"
Data publicării: 14:30 14 Apr 2026

China înăsprește tonul la adresa SUA: Blocarea porturilor iraniene, "periculoasă și iresponsabilă"
Autor: Crişan Andreescu

blocaj Ormuz

China și-a înăsprit tonul la adresa SUA marți, calificând drept 'periculoasă și iresponsabilă' blocarea porturilor iraniene

China s-a prezentând ca un protagonist activ al eforturilor de soluționare a crizei, în cursul unei zile de activitate diplomatică intensă la Beijing, relatează France Presse.

Beijingul a avertizat de asemenea că va lua măsuri de retorsiune 'ferme' dacă SUA i-ar impune taxe vamale suplimentare pe fondul suspiciunilor că ar livra ajutor militar Iranului.

În același timp, China s-a erijat în apărător al dreptului internațional și al suveranității statelor din Orientul Mijlociu, declarându-se dispusă să continue să joace un rol 'constructiv' în favoarea păcii.

Această înăsprire de ton din partea Beijingului intervine după intrarea în vigoare a blocadei maritime instituite de SUA împotriva porturilor iraniene din Golf și din Marea Oman, Teheranul denunțând un act 'ilegal' și de 'piraterie'.

Iranul îi destina Chinei peste 80% din exporturile sale de petrol

Peste jumătate din importurile chineze de țiței transportat pe cale maritimă au provenit anul trecut din Orientul Mijlociu și au tranzitat în mare parte strâmtoarea Ormuz, potrivit societății de analiză Kpler. Iranul îi destina Chinei peste 80% din exporturile sale de petrol înainte de război, potrivit Kpler.

Blocada americană 'nu face decât să exacerbeze tensiunile, să fragilizeze un acord de încetare a focului deja fragil și să compromită și mai mult siguranța tranzitului prin strâmtoare', a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

'Este un comportament periculos și iresponsabil', a subliniat diplomatul chinez într-o conferință de presă.

De asemenea, el a reacționat vehement la informațiile presei americane potrivit cărora China livrase sau se pregătea să livreze echipament militar Iranului.

Președintele american Donald Trump amenințase duminică cu instituirea de taxe vamale de 50% la mărfurile chineze.

Purtătorul de cuvânt al diplomației Beijingului a calificat din nou informațiile respective drept 'fabricate de la un capăt la altul'.

China va lua 'contramăsuri ferme dacă SUA persistă în utilizarea acestui pretext pentru a impune taxe vamale suplimentare', a avertizat Guo Jiakun.

Xi Jinping a criticat voalat operațiunile americane în Orientul Mijlociu

Mai devreme în cursul zilei, președintele Xi Jinping a criticat voalat operațiunile americane în Orientul Mijlociu într-o întâlnire la Beijing cu prințul moștenitor din Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

'Păstrarea autorității dreptului internațional nu ar trebui să însemne utilizarea lui atunci când ne convine și respingerea acestuia atunci când nu. Nu putem permite lumii să se întoarcă la legea junglei', i-a transmis Xi oaspetelui său, conform presei de stat.

China a fost marți gazda pentru o serie de lideri străini, toți îngrijorați în diverse moduri de consecințele evenimentelor din Orientul Mijlociu, chiar dacă acestea nu au fost anunțate ca fiind scopul principal al vizitelor lor.

Pe lângă prințul moștenitor al Abu Dhabi, au mai fost prezenți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, președintele vietnamez To Lam și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez - una dintre principalele voci occidentale care se opun războiului SUA și Israelului împotriva Iranului. (Agerpres)

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Tânăr din Sălaj, arestat după ce a atacat un polițist cu o sticlă
Publicat acum 25 minute
Von der Leyen îi solicită lui Magyar să readucă Ungaria în linie cu valorile UE pentru deblocarea fondurilor
Publicat acum 33 minute
Coaliția se joacă până în ultima clipă. Kelemen Hunor: Trebuie să meargă înainte. Totul e posibil!
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Giorgia Meloni, decizie privind  acordul de apărare cu Israelul
Publicat acum 1 ora si 34 minute
UEFA a respins plângerea clubului FC Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 3 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 6 ore si 16 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 8 ore si 5 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
