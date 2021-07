Chichirău, după ce Orban a atacat USR PLUS despre închinat şi jurat pe Biblie: Noi atunci ne-am făcut cruce! Să nu mai fie ipocriţi!

Cosette Chichirău, deputat USR PLUS, a replicat la afirmaţiile făcute de către Ludovic Orban, preşedintele PNL, într-o şedinţă de partid, cel care a lansat o serie de atacuri la adresa colegilor din coaliţie.

"Avem nişte parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la Ziua Drapelului naţional, nu i-am văzut la momente esenţiale în celebrarea a tot ceea ce este simbol al naţiunii române, ca să nu spun că nu i-am văzut jurând pe Biblie şi nu i-am văzut făcând cruce. Noi suntem altfel, noi suntem un partid care este născut din fibra poporului român, un partid care ţine cont de toată matricea componentă a personalităţii României, noi trebuie să fim partidul care are forţa şi capacitatea de a apăra fiecare român, indiferent unde este el, că este în România sau că trăieşte în orice ţară din Europa sau din lume", a spus Orban, duminică, la şedinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Bacău, cu trimitere evidentă la cei de la USR PLUS.

Replica venită din partea lui Cosette Chichirău

"Nici noi nu l-am văzut pe domnul Orban să le ceară demisia lui Costel Alexe şi Mihai Chirica, amândoi acuzaţi de corupţie. Nu l-am auzit să spună ceva despre primarii PNL acuzaţi de pornografie infantilă sau de viol pentru că sunt asemenea primari în PNL. Cum se duc domnul Orban şi colegii lui din PNL la biserică cunoscând aceste fapte? De ce mai jură pe Biblie şi se duc la biserică dacă tolerează fapte grave împotriva cetăţenilor români? Eu asta nu pot să înţeleg. Ar fi mai bine să jure pe Constituţie şi să nu mai fie ipocriţi.

Despre faptul că nu ne-a văzut făcându-ne cruce: da, noi ne-am făcut cruce când am văzut directori de spital de la pompe funebre, în timpul Guvernului Orban. Ne-am făcut cruce când am văzut situaţia de la Apele Române, în Guvernul Orban, unde în toate regiunile ţării erau oameni care nu aveau ce să caute acolo şi care puneau în pericol poporul român. (...) Domul Orban înţeleg că este în campanie internă dar ar trebui să se abţină de la asemenea declaraţii care nu au ce căuta - unu, la adresa unor parteneri de guvernare, şi doi: în situaţia în care în ograda lui nu prea e curăţenia de care biserica ar fi mândră", a declarat, duminică seara, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, Cosette Chichirău.

"Dacă îţi faci cruce sau nu, tot poţi să construieşti autostrăzi, nu să le laşi pe hârtie. Tot poţi să construieşt spitale. Administraţia publică nu are de-a face cu biserica şi cu credinţa fiecăruia. Şi în USR PLUS avem oameni care sunt mai religioşi, oameni care sunt mai puţin religioşi. Dar nu ar trebui să confundăm guvernarea cu credinţa fiecăruia", a mai spus parlamentarul USR PLUS.