Cetățeni străini, BLOCAȚI în Ucraina. Murad: Nu i-au lăsat să plece de acolo! Vorbim de război, de oameni care mor

”Ce m-a surprins într-un mod neplăcut a fost faptul că pe anumite persoane, ca să nu zic cetățeni străini, nu i-au lăsat să plece de acolo (n.r. din Ucraina). Și chiar am făcut un comunicat de presă din partea a două țări africane în care fac apel să fie lăsați cetățenii lor să plece din Ucraina. Nu înțeleg, totul până la momentul în care acea persoană are dreptul de a fi în siguranță. Africanii nu au fost lăsați să plece în România. Am avut un grup de 25 de nigerieni care au scăpat și care mi-au spus că sunt încă sute care nu au putut pleca de acolo că nu îi lăsau să plece”, a spus Mohammad Murad, în cadrul emisiunii ”De ce NU în România?”.

Analistul politic Bogdan Chireac a subliniat faptul că există corupție la graniță, pe partea ucraineană, dând câteva exemple cu privire la modul în care bărbații ucrainieni pot trece granița, deși este introdusă deja legea marțială ce nu permite celor cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească țara. ”Avem rapoarte că vama ucraineană este extrem de coruptă, pentru bărbați, lasă că se mișcă foarte încet, însă pentru bărbații care vor să treacă taxa este între 200 și 500 de euro. Bărbații nu mai au voie să iasă, fiindcă sunt toți imobilizați, concentrați, dar sunt mulți care ies. Dacă ieși pe jos și ești vai de tine îți cer 200 de euro, dacă te duci cu Bentley, atunci îți cer 500 de euro ca să treacă în România. Ucraina este un stat care are mult de mers ca să poată deveni un stat cu adevărat european”, a spus Bogdan Chireac.

”Sunt mândru că fac parte din cei 20 de milioane de români”

De partea cealaltă, Mohammad Murad a precizat că a avut cuvinte de apreciere dinspre refugiații ucrainieni, care au fost plăcuți surprinși de modul în care au fost tratați la intrarea în România, subliniind că lucrurile s-au mișcat, la nivel de cetățeni, în special, foarte bine. ”Lumea care a venit a fost foarte surprinsă că de cum au intrat în România, s-au întâlnit cu alți oameni, cu alte fețe. Sunt blocați de modul în care au fost tratați. M-a bucurat foarte mult lucrul acesta și m-a făcut să mă simt că sunt mândru că fac parte din cei 20 de milioane de români. M-ar fi bucurat și mai mult să fi avut un canal de comunicare cu statul, să nu primim răspunsuri că încă nu avem din partea UE o dezlegare pentru un lucru sau altul. Atunci când vorbim de război, de oameni care mor, nu cred că mai este nevoie de o regulă sau de vreo lege”, a mai spus Murad, la DC News.

