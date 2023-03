"Cei mai buni prieteni sau iubiții m-au lăsat singură". Rona Hartner, la 50 de ani: Nu am nevoie decât de Dumnezeu ca să merg mai departe...

"Cum să mă simt la 50 de ani? În perfectă formă, mă simt foarte împăcată! 50 de ani îmi dau seama că este o vârstă la care tragi așa niște concluzii și te uiți și tragi o linie și zici: "Ce am făcut până la vârsta asta? și cam „Ce vreau să mai fac de acum încolo?” Când m-am uitat așa în urmă la ce am făcut, azi noapte chiar am scris o scrisoare pe pagina mea de Facebook și le-am scris oamenilor, chiar mi se pare că am făcut foarte multe.

"Cei mai buni prieteni sau iubiții m-au lăsat singură"

Majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut au fost pentru că în anumite momente, cei mai buni prieteni sau iubiții sau mai știu eu cine, m-au lăsat singură într-o situație și mi-am dat seama că ei, părăsindu-mă în acea situație și în acea greutate, nefiindu-mi aproape, mi-au demonstrat că nu am nevoie decât de Dumnezeu ca să merg mai departe. Atunci am descoperit această cale din 2001, nu cum cred unii că de pe o zi pe alta. Din 2001, am descoperit această cale că, dacă Dumnezeu ne este aproape totul, este în regulă și, uite, merg pe drumul meu în continuare și îmi dau seama că poate, până la 50 de ani, a fost un început cu suișuri și coborâșuri, dar, de aici încolo, s-ar putea să fie mult mai interesant", a spus Rona Hartner.

"Cu ajutorul fetei mele, mi-am retrăit copilăria"

"Cea mai mare bucurie, până la 50 de ani, este să văd că am realizat niște visuri pe care le aveam, copil fiind - să vizitez lumea, să câștig premii, să reușesc, să mă iubească publicul și să simt că arta mea transmite ceva oamenilor și că îi vindecă într-un fel, dar prima mare bucurie este aceea de a deveni mamă. Cu ajutorul fetei mele, mi-am retrăit copilăria, am întinerit, am redevenit copil la loc și asta contează foarte mult. Atunci când ai un copil, nu pierzi nimic. De fapt, câștigi. Nu oricine este chemat să fie părinte. Așa că, atunci când suntem chemați să fim părinți și avem acest har, această șansă să devenim părinți să profităm din plin de perioada asta. Fata mea are deja 15 ani. La 18 ani e adultă. Mi s-a părut că a trecut prea repede și că a fost prea scurt momentul ăsta", a mai spus artista.

