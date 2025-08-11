Data publicării:

Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Sanatate
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Este sățios și bun pentru digestie, astfel încât te va ajuta să îți menții silueta, să nu ronțăi între mese și să nu te balonezi după ce mănânci.

Menținerea unei greutăți rezonabile nu este o chestiune (doar) estetică, deși și acest aspect contează. Este vorba despre a ne menține în formă în cel mai bun mod posibil, mai ales atunci când trecerea anilor încetinește în mod negativ funcții de bază precum digestia.

Dacă problema este obezitatea, este evident că trebuie să consultăm medicul, pentru că vorbim despre o situație serioasă. Specialistul este cel care ne va recomanda ce măsuri să adoptăm pentru a ne atinge obiectivul. Totuși, dacă este vorba despre o problemă ușoară și dorim doar să slăbim câteva kilograme, există o infuzie care, consumată după mese, este perfectă.

Este vorba despre infuzia de mentă, o plantă cu proprietăți antiinflamatoare, care ajută organismul să nu rețină lichide, să digere corect, să evite balonarea după mese și să regleze aciditatea gastrică. În plus, menta are calități sățioase importante, care ajută la evitarea tentației de a ronțăi între mese.

Nu există formule magice pentru a pierde în greutate în mod spontan. Totuși, dacă ne modificăm stilul de viață și integrăm obiceiuri sănătoase precum practicarea regulată a exercițiilor fizice și o dietă echilibrată, în care să nu abuzăm de grăsimile saturate, produsele semipreparate, băuturile răcoritoare îndulcite și produsele de patiserie industrială, vom provoca schimbări în organismul nostru care vor deveni vizibile treptat.

Infuzia de frunze de mentă s-a dovedit a fi o băutură mai mult decât sănătoasă, care, consumată după mese, ne-ar ajuta să evităm balonarea datorită proprietăților sale. Acestea contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv, ajutându-l să își facă treaba în cel mai eficient mod. Ceaiul de mentă ajută, de asemenea, la scăderea tensiunii arteriale, relaxează musculatura și favorizează o stare de spirit bună.

Ideal este să bei această infuzie de mentă de trei ori pe zi, după fiecare masă principală. Printre virtuțile sale se numără și menținerea abdomenului plat. Seara, pe lângă multiplele sale beneficii, adaugă și avantajul de a favoriza odihna, datorită efectului său relaxant asupra organismului.

La finalul mesei, o infuzie călduță de mentă ne va ajuta să ne simțim mai ușori și să slăbim treptat. Ideal ar fi ca acest obicei alimentar să fie completat de o scurtă plimbare sau de 40 de genuflexiuni (dacă nu dorim să ieșim din casă), pentru ca ceea ce am consumat să nu se depună acolo unde nu trebuie.

Rutina de a mânca și apoi de a ne întinde pe canapea este deosebit de nocivă pentru sănătatea noastră în general. A face exerciții înainte de masă nu are același efect și, prin urmare, nu ne va ajuta în dorința de a pierde în greutate. Ordinea corectă este: O dietă sănătoasă și echilibrată, un ceai călduț de mentă și 10 minute de exercițiu înainte de a ne odihni.

Proprietățile de ardere a grăsimilor ale frunzei de mentă, cele care ajută organismul să metabolizeze corect grăsimile, își ating potențialul maxim dacă preparăm infuzia din plantă proaspătă.

Pentru a-ți face infuzia acasă, ia patru frunze de mentă proaspătă și pune-le într-un vas în care ai pus apă la fiert. Când apa ajunge la punctul de fierbere, ia vasul de pe foc, acoperă-l și lasă-l la infuzat timp de cinci minute. La final, strecoară lichidul și consumă-l călduț.

Dacă nu ești un mare fan al gustului infuziilor, le poți aromatiza oricând cu puțină miere. Odată ce vei începe să vezi rezultatele acestui preparat din mentă asupra organismului tău, el va deveni completarea ideală a meselor tale.

Dar dacă nu crezi în puterea acestui ceai, avem o altă idee: Leguma care te menține slab și sănătos. Poți mânca în cantități industriale și vei arăta foarte bine. Dă click aici pentru a vedea de unde o poți cumpăra, mai ales că este foarte ieftină - 

https://dcnews.ro/1000752

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
09 aug 2025, 22:09
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
09 aug 2025, 20:33
Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului
08 aug 2025, 12:51
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni
07 aug 2025, 21:48
Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
Pacienții care nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere și vor putea merge direct la specialist. Anunțul Ministerului Sănătății
06 aug 2025, 22:02
Superfructul românesc care are puteri vindecătoare: Beneficiile coarnelor de pădure
06 aug 2025, 17:41
Cancerul pulmonar, simptomele bolii care a ucis un președinte
05 aug 2025, 21:42
Laptele de vacă revine în preferințele consumatorilor. Nutriționistul Mihaela Bilic: Gata cu zeama de plante! Nu e nevoie să reinventăm roata
05 aug 2025, 18:11
Transformare majoră în profilul cauzelor de deces între anii 1900 și 1997. De ce s-a ajuns aici
05 aug 2025, 09:44
Ai o umflătură pe buză? Cum deosebești un mucocel de herpes sau furuncul și ce greșeli să NU faci
05 aug 2025, 09:29
Șapte români au murit în iulie din cauza COVID-19. Virusul încă umblă în colectivitate: 1703 cazuri luna trecută
04 aug 2025, 17:56
CNAS: Cine rămâne asigurat fără contribuție și cine va plăti. Schimbări majore în sănătate: Milioane de români, vizați
01 aug 2025, 17:36
Nu orice SPF e ok dacă ai acnee! Ce cremă recomandă specialiștii. O găsești doar în farmacii
01 aug 2025, 17:19
Ai acnee și te machiezi? Ce spune dermatologul Alin Nicolescu
01 aug 2025, 16:33
Ai acnee? Ai grijă cu acest medicament! Dermatologul Nicolescu: „Am oprit tratamentul! Mi-a fost teamă să continui” / video
31 iul 2025, 20:39
Mituri spulberate! Acneea nu este hormonală și nici infecțioasă. Dermatologul Alin Nicolescu demontează teoriile care circulă online
31 iul 2025, 19:01
Alergia la ambrozie: 10 lucruri care îți pot salva viața. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment: Poate fi letală!
31 iul 2025, 13:06
Urgențele urologice pot fi fatale dacă sunt ignorate. Medicul Bogdan Pârlițeanu explică ce categorii de pacienți sunt cele mai expuse
31 iul 2025, 10:33
Efectul uimitor al consumului regulat de cafea și ceai - Studiu
31 iul 2025, 08:57
30 de miliarde de euro pierdute anual din cauza endometriozei. UE cere bani pentru „cancerul care nu ucide”
30 iul 2025, 21:46
Ar trebui să limităm fructele din alimentația copiilor pentru că au zahăr? Ce spun specialiștii
30 iul 2025, 17:47
Sindrom post-COVID-19: Simptome banale. Virusul persistă în creier
29 iul 2025, 23:34
Drenajul limfatic, masajul care promite silueta perfectă: realitate sau mit pe TikTok?
29 iul 2025, 23:45
Tipul de cancer care se va răspândi rapid în lume. Experții spun că 1,37 milioane de oameni vor muri anual
29 iul 2025, 11:59
Dr. Pârlițeanu, SANADOR, atenționare pentru o urgență urologică: Durerea intensă pentru care medicul trebuie să intervină în maximum 4- 6 ore
29 iul 2025, 09:37
Cum apare piatra la rinichi? Totul stă în 2 litri de apă? Dr. Pârlițeanu, SANADOR: Se formează în 4-6 săptămâni
29 iul 2025, 10:37
Spitalul Județean Galați: Prima operație laparoscopică de îndepărtare a unui rinichi grav afectat
28 iul 2025, 11:58
Supermutația rezistentă la antibiotice. Ar putea face unele infecții imposibil de tratat
27 iul 2025, 15:21
Cum îţi protejezi corpul de temperaturile ridicate pe Cod Roşu. Dr. Sandra Alexiu, sfaturi importante: Hidratarea nu înseamnă doar să bei apă
27 iul 2025, 11:20
Urgențele medicale cu consecințe ireversibile, grave, pe termen lung: Sunt situații limită. Medic de la SANADOR explică cine e predispus
27 iul 2025, 10:03
Soluția simplă și la îndemâna oricui în caz de probleme digestive. În Occident, este administrată și copiilor, face minuni!
27 iul 2025, 08:20
Pași revoluționari în lupta cu tumorile hepatice: Spitalul Militar Central inaugurează tratamentul care schimbă totul
26 iul 2025, 17:18
Alimentele care „hrănesc” creierul: cum te ajută ciocolata neagră, ciupercile și nucile
25 iul 2025, 09:56
Slăbești rapid, dar te îngrași la loc? Un nou studiu dă alarma: ce se întâmplă după ce oprești pastilele pentru slăbit
23 iul 2025, 15:16
Consultații endocrinologice, dermatologice și pediatrice gratuite, în 5 stațiuni de pe litoral, în perioada 11-16 august 
23 iul 2025, 11:47
Sănătate cu două viteze: Cum abordează Polonia și România endometrioza
23 iul 2025, 14:56
Ce riști când mergi la solar și de ce medicii trag un semnal de alarmă
22 iul 2025, 14:53
Avertisment medical: Cinci medicamente frecvent utilizate care pot duce la pierderea auzului
22 iul 2025, 08:41
Apare o platformă de programări pentru toți pacienții din România. Cardul de sănătate, înlocuit
21 iul 2025, 21:24
Boala cronică pe care o faci dacă ai avut o copilărie traumatică
20 iul 2025, 08:50
Femeie strivită de bolovani pe Valea Pietrele din Bucegi. Update: I s-a aplicat un guler cervical
19 iul 2025, 17:06
Dublu transplant renal pediatric realizat cu succes la Institutul Clinic Fundeni
18 iul 2025, 16:39
Poate magneziul să te ajute să dormi mai bine? Ce spun studiile recente
17 iul 2025, 23:47
Opțiuni de tratament pentru parodontoza avansată: ce soluții sunt pentru boala parodontală avansată?
17 iul 2025, 13:41
Microbul care te poate îmbolnăvi de cancer gastric. Milioane de persoane ar putea fi afectate - Studiu
17 iul 2025, 10:23
De ce este rujeola atât de periculoasă? Îți poate șterge sistemul imunitar
16 iul 2025, 18:00
Ce să iei înainte și după antrenamente pentru o recuperare mai bună
16 iul 2025, 14:52
Cele mai noi știri
acum 1 ora 29 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 37 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 50 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 51 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 5 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 40 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 1 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
acum 3 ore 8 minute
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
acum 6 ore 36 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 44 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel