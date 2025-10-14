Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie Sanador, cu competență în chirurgie artroscopică, a explicat că nu este nevoie de imobilizare gipsată a pacientului după operația pentru monturi, în cazurile medii. Mai mult, pacientul va putea să meargă, imediat după ce trece anestezia, cu ajutorul unei încălțări ortopedice pentru o perioadă de timp de o lună, o lună și jumătate.

”Metodele de fixare a monturilor sunt foarte bune, performante. Aceste lucruri permit, de cele mai multe ori, ca să nu fie nevoie de imobilizare gipsată a pacientului după operație, în cazurile medii” a spus dr. Codrin Huszar, în interviul acordat DCNews și DCMedical.

”Cât timp durează până la recuperare?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

”Dimpotrivă, nu este nevoie de imobilizare gipsată. În cele mai multe dintre cazuri au voie să meargă imediat după operație, cu ajutorul unei încălțări ortopedice, o sanda ortopedică. Cu aceasta au voie să meargă imediat după ce trece anestezia, adică de a 2-a zi. Sandaua aceasta trebuie purtată o lună, o lună și jumătate” a răspuns medicul.

”Ar fi incorect să spunem că nu poate să reapară după operație. Așa cum un picior armonios, moștenit, natural s-a deformat de la purtarea pantofilor incomozi, tot așa piciorul se poate deforma și după operație. Dar sunt câțiva factori care scad riscul de apariție, respectiv cu cât e mai făcută mai din timp operația și faci gesturi mai mici, blânde.

De asemenea, cu cât este făcută mai corect operația, cu cât pacienții respectă o igienă a încălțămintei, respectiv poartă pantofi mai lejeri, comozi, în majoritatea timpului și rezervă pantofii eleganți, strâmți, înguști, cu tocuri pentru ocazie, cu atât riscul să recidiveze este mai mic.

De ce să faci operația

Oricum, recidiva nu este într-o jumătate de an sau într-un an, ci se produce în timp, 10, 15, 20 de ani. Dacă te gândești că te deranjează, în momentul acesta, și vrei să porți niște încălțări fără să te doară, fără să trebuiască să te descalți, din cauza monturilor, pentru că te presează și te dor, faci operația, astfel încât să te bucuri cât mai mult timp de un picior normal conformat”, a explicat dr. Codrin Huszar.

