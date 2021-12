Ce meniu de LUX cere Regina Elisabeta pentru masa de Crăciun. Fostul bucătar a dezvăluit "fonfleurile": Doar CINA include 15-20 de feluri de fripturi

Crăciunul este o sărbătoare specială pentru toată lumea, iar Familia Regală britanică petrece așa cum se cuvine și se răsfață cu cele mai delicate preparate.

Darren McGrady, fostul bucătar al Casei Regale a făcut dezvăluiri despre meniul de Crăciun, nelipsit de pe masa Reginei Elisabeta.

Potrivit lui, Regina Elisabeta este o împătimită a tradiționalismului, dar la meniul de Crăciun nu se pune accent pe acesta, astfel că, pe masa de Crăciun nu se va regăsi niciun preparat tradițional de Crăciun, ci bucate mai speciale.

"După biserică vor avea o masă mare, iar meniul include salată cu homar sau creveți, curcan fript cu garnituri precum păstârnac, morcovi, varză de Bruxelles, budincă de Crăciun și un desert numit brandy butter", a declarat bucătarul Familiei Regale.

Mai mult, un obicei pe care-l are Familia Regală este acela de a consuma ciocolată în ziua de Crăciun.

Cina include 15-20 de feluri de fripturi

Potrivit bucătarului, după tradiţionalul discurs de Crăciun al reginei Elisabeta a II-a, la ora 3 după-amiaza, se serveşte ceaiul, alături de minisandwich-uri şi de o prăjitură cu fructe.

Servită sub formă de bufet, cina include 15-20 de feluri de fripturi şi preparate din carne şi peşte: coaste, curcan, jambon, fructe de mare, vită, prepeliţă, vânat. Alături de ele, garnituri diverse, legume, prăjituri, multe sortimente de turtă dulce cu diverse decoraţiuni, budincă flambată cu coniac.

Potrivit lui McGrady, membrii Familiei Regale au şi câteva preparate favorite, pe care le mănâncă an de an. Acestea sunt: tartine cu pastă de unt, creveţi şi verdeţuri, servită pe pâine prăjită, vită Bourguignon (un preparat francez cu vită, ciuperci şi vin roşu), dar uneori regina îl preferă cu carne de căprioară în loc de vită, garnitură de varză de Bruxelles cu bacon, piure de cartofi cu varză tocată, foitaj cu mere şi curmale.

Cadoul pe care Regina Angliei îl face tuturor angajaților ei de Crăciun

Regina Elisabeta le oferă celor peste 1.500 de angajați ai săi același cadou în fiecare an.

Potrivit site-ului oficial al Familiei Regale, Regina Elisabeta a II-a a Angliei oferă fiecărui membru al personalului său o budincă de Crăciun, în conformitate cu o tradiție începută de bunicul ei, George al V-lea. Cu toate că pe vremuri personalul primea o budincă de Crăciun de lux, de la Harrods sau Fortnum & Mason, în acest an Regina ar urma să apeleze la un brand comercial, mai ieftin.

Potrivit revistei Hello, citat de a1.ro, personalul va primi un desert în valoare de 8 lire, care o ajută pe Suverană să economisească o sumă considerabilă de bani. Având atât de mulți angajați, în aceste vremuri grele până și conducătoarea Marii Britanii s-ar gândi la reducerea cheltuielilor.

Pe lângă budinca festivă, personalul primește anual și o felicitare de la Regină. În plus, angajații cu vechime ai Elisabetei a II-a au parte și de un voucher suplimentar.

Asta nu e tot, pentru că potrivit surselor regale, membrii personalului primesc un e-mail încă din luna martie în care sunt întrebați ce ar dori de la Regina lor, iar aceasta le face pe plac cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Și cei mai tineri angajați ai Elisabetei a II-a primesc un voucher simbolic, în semn de bun venit în echipa Suveranei.

Care a fost primul cadou pe care Kate Middleton i l-a oferit Reginei Elisabeta, de Crăciun

Primul Crăciun pe care Kate Middleton l-a petrecut în Familia Regală la Palatul Sandringham a venit cu o provocare pentru Ducesa de Cambridge, pentru că nu știa ce cadou să cumpere pentru Regină.

După ce s-a consultat și cu soțul ei, Ducesa a preferat să aducă ceva din familia ei, așa că a pregătit pentru Regină un sos chutney conform rețetei bunicii sale.

"Reginei chiar îi pasă! Îmi amintesc când am fost la Sandringham, pentru prima dată, de Crăciun. Și eram îngrijorată că nu știam ce să-i ofer Reginei drept cadou de Crăciun. Mă gândeam, Doamne, ce să-i dau? M-am gândit la ce le-aș da bunicilor mei. Și am zis că o să-i gătesc ceva. Ceea ce, să recunoaștem, ar fi putut ieși îngrozitor de prost. Dar am decis să fac rețeta de chutney a bunicii mele. Am fost ușor îngrijorată după ce i-am dăruit borcanul cu sos, dar am observat a doua zi că era pe masă.

Cred că un gest atât de simplu a contat mai mult decât orice altceva și am observat că ea a făcut asta în multe ocazii. Acest lucru demonstrează atenția și grija ei pentru toată lumea", a declarat Kate Middleton într-un interviu de acum ceva timp.