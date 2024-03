Ce mâncare trebuie să eviți pentru a nu te îngrășa în post. Mihaela Bilic a explicat care e alimentul perfect de ronțăit / video

Mâncarea de post poate fi hrănitoare și sănătoasă, însă este important să ai grijă la alegerile pe care le faci și la cantitatea pe care o consumi pentru a evita creșterea în greutate.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat care sunt cele două ingrediente la care trebuie să fim foarte atenți în post.

„Vreau să le atrag atenția telespectatorilor care este dușmanul postului. Primul este zahărul și al doilea uleiul. În postul adevărat, uleiul este permis doar în weekend. Am numărat, sunt 10 zile cu dezlegare la ulei și vin în tot postul de 40 de zile.

Toate produsele de post sunt extrem de bogate în ulei. Uleiul vegetal are Omega 6 care este pro inflamator și noi în post ne simțim inflamați, pune stăpânire inflamația pe noi. Nu avem voie să mâncăm ouă și pește care au Omega 3 și ne trezim cu Omega 6 din belșug.

Dacă ținem postul trebuie să fim atenți la cantitatea de zahăr și de ulei din produse. O fi el vegetal, dar excesul de ulei este belea. Știți de cât ulei avem nevoie pe zi? Una, două linguri.”, a spus medicul Mihaela Bilic.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user19770072

Amestecul de ulei cu făină, cea mai bună rețetă de îngrășat!

Aceasta a prezentat câteva produse care ar trebui evitate și care ar trebui consumate în post.

„Pornim de la un produs banal pe care îl știe toată lumea: pâinea. Avem aici o pâine curată care are zero zahăr și zero grăsimi. Pornim de la un ingredient de post, absolut sănătos. În momentul în care alegem pâine prăjită, ce credeți că are în plus? 5g de de grăsime și 7g de zahăr, deci avem o pâine cu zahăr și grăsime ca să se rumenească frumos.

Apoi, crackerșii conțin 10g de grăsime. Cu toate că voi îi vedeți ca pe niște biscuitei uscați, ei nu sunt pâine. Sunt pâine cu ulei. Foarte important de știut!

Avem covrigii pe care toată lumea îi percepe ca fiind pâine. Au 10g de grăsime. Te îngrașă rău! Amestecul de ulei cu făină este cea mai bună rețetă de îngrășat. Oamenii îi mănâncă ca pe pâine. Deci sunt de post, dar nu sunt pâine și nu se mănâncă cum se mănâncă pâinea, ci ca un aperitiv mic. Mâncăm 2-3 covrigei.”, a spus medicul.

Mihaela Bilic recomandă pufuleții românești în post

„Nu că sunt recomandați, sunt alimentul perfect de ronțăit în post.”, a mai spus aceasta.

De asemenea, medicul recomandă ca mazărea pe care o punem în mâncare să fie congelată, iar fasolea și năutul conservate sau la borcan.

„Sfatul meu este să luați fasolea și năutul deja fierte. Nu au niciun fel de risc să aibă adaosuri, în conservă sau la borcan. Mazărea luați-o congelată pentru că majoritatea conservelor de mazăre au și zahăr adăugat.”, a spus Mihaela Bilic la emisiunea „La Măruță", de la Pro TV.

VEZI ȘI: Alimentul pe care Biserica nu-l interzice în Postul Paștelui, dar Mihaela Bilic zice: Ce post mai e și ăla? Singura explicație pertinentă e că a apărut mult după scrierile religioase https://www.dcnews.ro/alimentul-pe-care-biserica-nu-l-interzice-in-postul-pastelui-dar-medicul-mihaela-bilic-a-reactionat_953661.html#google_vignette

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News