Ce faci dacă te oprește poliția și vrea să îți pună drugtest. Titi Aur: Avem o mare problemă! / Sfat important pentru șoferi / video

În cadrul emisiunii DC Conducem, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a vorbit despre drugtest și alcooltest, în condițiile în care tot mai mulți șoferi se plâng de faptul că dau erori.

„Ce faci dacă te oprește Poliția ca să îți pună acel drugtest sau alcooltest? Sufli sau nu sufli?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„În primul rând, dacă sufli în alcool-test, probabilitatea de a da eroare, de a da fals-pozitiv, este foarte mică, dar presupunând că dă eroare și tu știi că nu ai consumat alcool, te duci și faci analize, iar a doua zi îți dă răspunsul că, de fapt, nu ai băut.

Când vorbim de drugtest, din toate poveștile auzite, probabilitatea ca să fie eroare fals-pozitiv este foarte mare. Marea problemă e că dacă e fals pozitiv, te duci și faci analize, iar rezultatul vine foarte greu, după luni, poate chiar ani. Asta înseamnă că polițistul, o dată ce ți-a dat că ești pozitiv, este obligat să-ți suspende permisul de conducere, să-ți facă dosar penal, ceea ce nu-i plăcut deloc, iar tu ai posibilitatea să demonstrezi că nu e așa doar când vin analizele (n.r. după mai multe luni sau ani).

Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să vorbești foarte politicos și foarte frumos, să spui că refuzi să faci acel test acolo, în stradă, și să te duci la analize. Analizele vor veni corecte, iar când vor veni, atunci se va lua sau nu măsura.“, a spus Titi Aur.

De asemenea, Titi Aur a vorbit și despre riscul la care ne expunem atunci când consumăm produs procesate din supermarket, care au în componența lor diverse substanțe care ar putea influența drugtestul.

„Mai există încă un factor care contează enorm de mult și despre care nu se vorbește. Acum 40-50 de ani, probabilitatea ca să iasă pozitiv un drugtest ar fi fost mult mai mică.

Acum, nu mai consumăm aproape nimic natural. Produsele pe care le consumăm au foarte multe chimicale care ar putea la un moment dat să influențeze drugtestul. Nu mai vorbesc de medicamente, deși acolo există un control.

Riscul unui șofer e să mănânce un anumit produs în care s-au băgat astfel de substanțe. Eu am văzut cum se fac produsele din carne. În afara faptului că animalul e crescut cu tot felul de chimicale, când carnea ajunge la procesat, este puțină carne și saci întregi de tot felul de chimicale. Am văzut și cum se face brânza fără lapte. Nu are nicio legătură cu laptele.

Asta înseamnă că oricare din acele „condimente“ ar putea influența drugtestul. Eu recomand ca atunci când ești verificat și ți se propune verificarea pentru droguri, să nu accepți verificarea pe stradă, ci să te duci să-ți ia sânge, pentru a veni rezultatul corect.“, a conchis Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

