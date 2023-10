Ce este peritonita și de ce apare

Peritonita este de obicei cauzată de infecții bacteriene și fungice, iar dacă este lăsată netratată poate pune viața în pericol (2). Peritonita este considerată o urgență medicală, pentru că simptomele se pot manifesta sever într-un timp foarte scurt, mai ales dacă este de natură infecțioasă. Dacă infecția se răspândește în sânge (septicemie) organismul intră în șoc septic (organele vitale nu mai funcționează normal) (4).

În acest articol vorbim despre peritonită, mai precis explicăm ce este și care sunt cauzele acestei afecțiuni. De asemenea, îți spunem care sunt cele mai comune simptome.

Ce este peritonita

Peritonita este o inflamație cauzată de o infecție care implică organele gastro-intestinale sau pelvine. Este recomandat ca o persoană care dezvoltă simptome de peritonită (de exemplu durere abdominală severă) să solicite o evaluare medicală și un tratament adecvat, pentru a preveni complicațiile care ar putea apărea.

Există 2 tipuri de peritonita:

● peritonita spontana primara: este o infecție care se dezvoltă în peritoneu;

● peritonita secundară: se dezvoltă atunci când o leziune sau o infecție abdominală permite organismelor infecțioase să intre în peritoneu.

Ambele tipuri de peritonita pot pune viața pacientului în pericol, dacă nu sunt tratate la timp și adecvat.

Cauzele peritonitei

Cauzele peritonitei pot fi chimice și infecțioase:

Chimice

Peritonita poate fi cauzată de o reacție chimică la diferitele lichide ale corpului:

● bila se poate scurge din vezica biliară, dacă inflamația (colecistita) provoacă o perforație în țesuturi;

● enzimele pancreatice se pot scurge din pancreas, dacă inflamația severă (pancreatita) provoacă o perforație a țesuturilor;

● acidul gastric se poate scurge din stomac;

● o tumoare sau un chist se poate rupe în abdomen și poate provoca peritonită chimică.

Infecțioase

Peritonita infecțioasă poate fi primară sau secundară. Peritonita infecțioasă primară este cauzată de o infecție care se dezvoltă în peritoneu. Peritonita bacteriană secundară se răspândește în peritoneu din altă parte a corpului. Infecția primară este mai puțin frecventă decât infecția secundară.

Cauzele peritonitei primare

Cele mai frecvente cauze ale peritonitei primare sunt (2):

● boala hepatică cu ciroză: această afecțiune cauzează acumularea de lichid abdominal, care se poate infecta.

● dializă peritoneală: procedura este necesară în cazuri de insuficiență renală și presupune implantarea unui cateter în peritoneu. Există un risc mai mare de a dezvolta peritonită din cauza infectării accidentale a peritoneului, prin intermediul cateterului.

Cauzele peritonitei secundare

Cauzele comune ale peritonitei secundare includ (2):

● apendice rupt;

● ulcer gastric;

● pancreatită;

● boală inflamatorie pelvină;

● perforații ale intestinului, stomacului, vezicii biliare, apendicelui;

● traumatisme la nivelul abdomenului (leziune de la un cuțit sau rană prin împușcare.

Simptomele peritonitei

Primele simptome ale peritonitei sunt în general apetitul scăzut, greața și o durere abdominală care devine în scurt timp persistentă și severă și care se agravează la orice mișcare. Sunt și alte simptome legate de peritonită (3):

● sensibilitate abdominală;

● frisoane;

● febră;

● dificultate de a avea scaun;

● mai puțină urină decât de obicei;

● vărsături;

● tensiune arterială scăzută.

O potențială complicație a peritonitei este sepsisul, un răspuns extrem al organismului ca urmare a unei infecții, care poate duce la deteriorarea organelor interne. Dacă nu este tratat imediat, sepsisul poate fi fatal (1).

Important de reținut despre peritonită

● Peritonita este o inflamație a mucoasei abdomenului (mucoasa care protejează organele interne).

● Se recomandă solicitarea de urgență a asistenței medicale în caz de dureri sau simptome îngrijorătoare.

● În general, cazurile de peritonită necesită internarea în spital.

● Tratamentul constă în administrarea de medicamente intravenoase și antibiotice (pentru combaterea infecției).

● Peritonita poate duce la probleme grave de sănătate. Se poate ajunge la deces în cazurile grave care nu sunt tratate de urgență

