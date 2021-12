Ce este "kick-down"-ul în cazul maşinilor automate şi când se foloseşte

"Kick-down"-ul este trecerea într-o treaptă inferioară de viteză a motorului, prin aducerea lui la turaţie maximă. Tehnica este utilă mai ales când şoferii vor să facă manevre de depăşire.

Practic, acesta este momentul în care se apasă pedala până la podea, adică dincolo de poziția care este considerată în mod normal ca fiind cea pentru accelerație maximă. În acel moment, transmisia va cupla instantaneu o treaptă de viteză inferioară.

Se va produce o retrogradare optimă astfel încât turația motorului să crească suficient de mult pentru a trimite către roți cuplul necesar. Există și situații în care unitatea electronică de management a transmisiei menține treapta deja cuplată până în momentul atingerii turației maxime a motorului.

Odată ce pedala de accelerație va fi eliberată, transmisia automată a mașinii va cupla imediat o treaptă de viteză superioară. În schimb, la ridicarea bruscă a piciorului de pe pedala de accelerație, din motive de siguranță, nu va fi cuplată o treaptă de viteză superioară, scrie promotor.ro.

Noua Dacia 1300, spectaculoasă

Theodor Tănase, un tânăr inginer de la Uzina Dacia Mioveni, a realizat un concept de Dacia 1300 care, dacă va fi implementat, va schimba complet maşina pe care românii au condus-o zeci de ani.

Ideea lui Theodor de a face un concept special de Dacia 1300 a pornit de la Dacia Bigster, conceptul prezentat de Dacia, cu forme noi. Theodor şi-a propus să îmbine elementele de la Bigster pe modelul de Dacia 1300, un model ce a făcut carieră în România înainte de 1989. Theodor a lucrat peste 60 de ore la conceptul deosebit de Dacia 1300 pe care l-a realizat.

„Legat de dotările pe care le are conceptul de Dacia 1300 pe care l-am creat, în primul rând am înlocuit oglinzile laterale ale maşinii cu camere video, iar părţile de vedere ale camerelor sunt în interiorul maşinii, pe planşa de bord. Am pus de asemenea senzori tactili pentru comenzile după volan, iar această funcţie se repetă pe display-ul secundar pentru infotainment.

Conceptul creat de Dacia 1300 are cutie automată de viteze, plus numeroase elemente ce sunt obligatorii la ora actuală pe orice maşină, conform standardelor internaţionale de siguranţă”, a declarat Theodor Ioan Tănase, pentru Adevărul.