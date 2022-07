Ce dietă ține Elena Gheorghe ca să nu se îngrașe: "Ajută la eliminarea toxinelor din corp"

"Imediat după ce mă trezesc, beau un pahar de apă cu jumătate de lămâie stoarsă, care ajută la eliminarea toxinelor din corp, apoi, după 20-30 de minute, beau un pahar mare de suc de țelină apio, care ajută incredibil de mult tot organismul, hidratează celula. După alte 20 de minute, beau un smoothie, care ajută la eliminarea metalelor grele. Din păcate, metalele grele sunt aproape în tot ce ne înconjoară și e musai să avem grijă, căci de aici provin majoritatea problemelor de sănătate.

La prânz, consum salate de tot felul, în general hrană vie, iar seara, supe-creme, mâncare gătită la abur sau la cuptor, pește, sunt o mulțime de variante.

Între mese, am gustare: un fruct la alegere, de obicei papaya sau măr; acum, vara, mănânc pepene roșu. Din când în când, paste integrale cu fructe de mare, un desert bun făcut în casă și înghețată neapărat. Rar, brânză, asta pentru că nu mă pot lăsa de tot de ea, sunt machedoancă, și la noi ea e baza. Îmi fac poftele, dar cu măsură", a spus Elena Gheorghe pentru viva.ro.

"De atunci mi-am promis că n-o să mai ajung acolo"

"În adolescenţă am fost grăsuţă, aveam atâtea kilograme câte am avut şi în sarcina cu Amelie, adica 58. Am ţinut o cură de slăbire prostească înainte să intru la liceu şi atunci am slăbit vreo zece kilograme. N-a fost sănătos, dar de atunci mi-am promis că n-o să mai ajung acolo.

Încetul cu încetul, am învăţat să mănânc, zic eu, echilibrat, să gust din ce mi-e poftă, ca să nu mă frustrez, dar nici să sar calul. Aşa că sunt pentru mâncare sănătoasă (dacă se poate fără prăjeli, ar fi minunat) şi mişcare, iar seara după 20.00, ceai şi apă din belşug.

În timpul sarcinii, am mâncat la fel ca înainte, contează foarte mult calitatea mâncării, mai ales pentru bebe. Legume, fructe, peşte alb, vită, curcan, cam asta mâncam eu în timpul sarcinii… Şi gustam din ce îmi era poftă. Şi cred că e şi gena bună, de ce să mint?!', a mărturisit Elena Gheorghe.

BONUS: Cori Grămescu, plan de slăbit pentru persoanele care suferă de obezitate

"În adresarea sistemică a obezității, prioritizez reducerea perimetrului taliei și creșterea nivelului de mișcare non-fitness pentru a elimina una din cauzele instalării obezității - rezistența la insulină. Obezitatea este o afecțiune complexă, care determină modificări la nivelul trăsăturilor de personalitate, schimbă echilibrul hormonal și destabilizează metabolismul. De aceea, clienții care suferă de obezitate trebuie sprijiniți în a reconstrui, în primul rând, un sistem de autoreglare emoțională prin care să înceapă să navigheze eficient zbaterile de zi cu zi, iar pentru acest scop relația cu coachul este un vehicul esențial.

Apoi, mișcarea zilnică și dieta echilibrată au sensul de a echilibra sistemul hormonal și, în timp, întreaga funcționare a metabolismului, câtă vreme aceste schimbări sunt urmate consecvent. Scopul final al programelor de management al greutăţii pentru tratamentul obezității este să echipeze clienții cu un set de abilitați de control flexibil al propriilor impulsuri, cu o serie de cunoștințe coerente despre nutriţie sănătoasă și noi comportamente de alinare emoțională prin care să poată naviga ani de zile alegerile constante pe care le vor avea de făcut în viața de zi cu zi.

Când vorbim de intervenții în obezitate, planul de acțiune înseamnă prioritizarea schimbărilor constante, blânde, în alegerile de zi cu zi și întărirea încrederii în abilitatea propriei persoane de a naviga aceste alegeri pe termen lung", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News