Cavani şi-a prelungit contractul cu Manchester United

Atacantul uruguayan al echipei Manchester United, Edinson Cavani, a semnat o prelungire a contractului cu încă un an cu gruparea de pe Old Trafford, a anunţat luni formaţia din Premier League, scrie Reuters.

Cavani a jucat în 35 de meciuri pentru Manchester United în toate competiţiile de când a sosit la echipa pregătită de Solskjaer, dar în martie tatăl jucătorului spunea că acesta nu se simte bine în Anglia şi că ar dori să revină în America de Sud, eventual la Boca Juniors (Argentina). Ulterior, atacantul a dezminţit informaţia.



De-a lungul sezonului, am dezvoltat o mare afecţiune pentru clubul Manchester United şi pentru tot ceea ce reprezintă el. Simt o legătură profundă cu colegii mei de echipă şi cu personalul care lucrează aici. Ei îmi oferă o motivaţie suplimentară în fiecare zi şi ştiu că împreună putem realiza lucruri speciale. Încă din primul moment în care am ajuns, am simţit încrederea antrenorului. Ca jucător, această încredere îmi oferă ocazia de a juca cel mai bun fotbal al meu, a spus Cavani (34 ani) într-un comunicat.



Anul trecut, în noiembrie, Cavani a fost acuzat de o încălcare în formă agravată a regulamentelor Federaţiei engleze de fotbal (FA), din cauza utilizării cuvântului negrito într-o postare pe Instagram.



Cavani şi-a cerut scuze ulterior pentru mesajul transmis după ce Manchester United a învins Southampton (3-2) pe 29 noiembrie, explicând că a fost vorba de un salut afectuos către un amic.



Manchester United, în prezent pe locul 2 în Premier League cu 70 puncte, va disputa finala Europa League, pe 26 mai, la Gdansk (Polonia), contra spaniolilor de la Villarreal. United vizează al doilea său trofeu în competiţie, după cel din 2017, transmite Agerpres.