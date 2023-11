Câți bani ar fi primit Cleopatra Stratan și Edward Sanda pentru a participa la America Express

Cea de-a treia etapă de pe Drumul Soarelui, ultima din Columbia, s-a încheiat cu o cursă pentru ultima șansă la care au participat echipele situate pe ultimele două locuri la întrecerea precedentă - Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Ionuț Rusu și George Sanda - plus cea de-a treia echipă votată de ceilalți concurenți, Iuliana Pepene și Sonia Simionov.

”A fost o experiență senzațională"

La finalul cursei, pe ultimul loc s-au situat Edward și Cleopatra, cei pentru care soarele din cufăr a fost roșu, culoarea eliminării. Astfel, cei doi au părăsit competiția, după o seară la careu încărcată de emoții.

”Cu un ochi am plâns și cu unul am râs. Cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am învățat din experiența asta – făcând abstracție de incidentul de care am avut parte - a fost că poți să ai încredere în oamenii străini care își împart cu tine puținul pe care-l au. Am cunoscut oameni frumoși, cu care chiar am zis că ținem legătura – le-am spus că, dacă vor veni în România, îi primim cu brațele deschise la noi acasă. Iar cel mai mult mi-a plăcut că am avut ocazia să ajutăm oameni și să-i bucurăm prin misiunile noastre”, a declarat Cleopatra.

”A fost o experiență senzațională. Mulțumim întregii echipe pentru asta și concurenților, care sunt foarte buni”, a spus Edward.

Câți bani ar fi primit

Pentru a participa la America Express, Edward Sanda și Cleopatra Stratan ar fi primit câte 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în America de Sud, potrivit click.ro. Astfel, pentru cele trei săptămâni în care s-au aflat în Columbia, aceștia au primit 4.500 de euro de persoană. În total, vorbim de 9.000 de euro.

Competiția s-a dovedit a fi destul de dificilă pentru cei doi, mai ales după momentul în care viața le-a fost pusă în pericol. Mașina în care se afla cuplul alături de reporter și cameraman, în Columbia, a fost înconjurată de mai mulți motociclișt înarmații. Unul dintre aceștia i-a pus pistolul la cap reporterului.

