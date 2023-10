Câte clase are Ion Țiriac. În copilărie a fost un copil cu probleme

Cu o avere estimată de Forbes la impresionanta sumă de 1,3 miliarde de dolari, Ion Țiriac, azi în vârstă de 84 de ani, se numără printre cei mai bogați oameni din țară. Cu toate acestea, puțini sunt cei care cunosc povestea sa, de la un elev nepopular la un miliardar cu influențe sociale covârșitoare. La începuturile carierei sale, Ion Țiriac nu avea prea multe resurse în favoarea sa. Nu dispunea de mijloace financiare impresionante sau de o educație excepțională. Cu toate acestea, a reușit să-și construiască un adevărat imperiu financiar bazat pe muncă asiduă și ambiție.

Ce studii are

Mulți se întreabă dacă Ion Țiriac și-a încheiat studiile superioare sau dacă a beneficiat de o educație de elită pentru a-și clădi imperiul financiar. Realitatea este departe de aceste presupuneri. Miliardarul nici măcar nu a fost un elev eminent. Studiile nu erau o prioritate pentru el și dădea semne că nu-și dorește să termine liceul. Cu toate acestea, a reușit să treacă și de examenul final și să se concentreze pe carieră, mai departe.

Cine l-a convins să termine liceul

În adolescență, Ion Țiriac a primit un impuls hotărâtor din partea unei personalități notabile, Ioan Gheorghe Maurer, scrie as.ro. Acesta nu doar că l-a ajutat să-și încheie liceul, dar l-a și îndemnat să dea examenul de Bacalaureat. Motivația lui Maurer a fost simplă și directă: nu îi va mai elibera pașaportul dacă nu-și va urma studiile.

”Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea. La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: `Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul`. Eu am reacționat: `Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?!`. Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: `Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?`”, își aducea aminte Ion Țiriac, acum ceva vreme.

În acea perioadă, pașaportul avea o importanță deosebită pentru Ion Țiriac, deoarece avea competiții în diverse țări și continente. A înțeles că terminarea liceului și obținerea diplomei de Bacalaureat îi vor deschide mai multe uși și îi vor permite să-și urmeze pasiunea pentru tenis. A fost un moment de cotitură în viața sa, iar de aici mai departe cariera lui în sport a început să ia avânt.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News