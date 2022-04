Câte calorii are ceaiul? Când devine din aliat inamic

Ceaiul e recomandat ca principal adjuvant în diete şi regimuri de detoxifiere. Dar, oare, are şi calorii multe? Ne putem îngrăşa dacă bem prea mult ceai?

Ceaiul este o băutură versatilă, potrivită în mute situaţii: dacă eşti răcit, obosit, vrei să te relaxezi sau pur şi simplu dacă eşti însetat. În timpul perioadelor de post (fasting) ceaiul simplu, neîndulcit, poate fi consumat oricând, chiar şi în afara intervalelor orare în care este permis mâncatul, deoarece se presupune că are un aport caloric egal cu zero. Dar câte calorii are, de fapt, ceaiul?

Zahărul transformă ceaiul în inamic al siluetei

Există chiar şi o Asociaţie Mondială a Ceaiului, potrivit căreia această băutură este cea mai consumată după apă. Având în vedere popularitatea sa, nu ne putem să nu ne întrebăm câte calorii sunt în ceaiurile noastre preferate. În mod obişnuit, ceaiul se consumă sub formă de infuzie, preparată dintr-un pliculeţ de ceai sau rădăcina/frunzele/fructele uscate ale plantei. Dacă preferi ceaiul astfel, în cea mai simplă formă, atunci este o băutură perfectă. Potrivit Healthline, o ceaşcă de ceai simplu (negru, verde sau alb) are doar două calorii la o cană. Pe lângă faptul că are un conţinut extrem de scăzut în calorii, ceaiul conţine antioxidanţi, cofeină şi polifenoli. Aceştia din urmă care au fost asociaţi pierderea în greutate, reducerea riscului de boli cronice şi îmbunătăţirea sănătăţii inimii. Pare că bei sănătate la ceaşcă, nu? Cu toate acestea, atunci când în ceai punem miere, zahăr sau lapte, situaţia se schimbă.

Atunci când adaugi zahăr, miere, sirop de agave, lapte, lapte condensat şi alte rome, numărul de calorii creşte. Potrivit Healthline, o ceaşcă de ceai cu lapte (raport 1 la 1) are 75 de calorii, iar cu fiecare linguriţă de zahăr se adaugă încă 16 calorii. Mult mai periculos este Ice Tea din comerţ, ceaiul cu gheaţă, o băutură care abia mai conţine urme de ceai, având în schimb foarte mult zahăr (glucide) şi calorii goale. Ca toate celelalte produse, ceaiul trece prin tendinţe, iar produsele oferite de cafenele nu sunt întotdeauna cele mai sănătoase alegeri. De aceea, recomandarea nutriţioniştilor este să bei ceaiul preferat simplu, preparat în bucătăria ta, fără adaosuri şi calorii inutile.

