Carmen Tănase, pozitivă la COVID-19? Actrița, TAXATĂ dur pe Internet: Merită!/ UPDATE: Actrița a negat informația

UPDATE: Carmen Tănase a declarat miercuri seara, la Aleph News, că nu are nimic, de fapt.

"Nu este adevărat! Sunt bine. Nu am absolut nimic", a spus ea.

Știre inițială

Carmen Tănase este una dintre cele mai iubite actrițe din România și unul dintre cei mai mari critici ai pandemiei de COVID-19 și al vaccinării.

Potrivit playtech.ro, Carmen Tănase ar fi infectată cu SARS-CoV-2.

La începutul lunii octombrie, a declarat că a jucat într-un spectacol ca și cum ar fi ultimul, date fiind restricţiile anti-COVID-19 care se schimbă de la o zi la alta.

"Ieri (n.r. 2 octombrie), am avut spectacol în aer liber, nu am putut să fiu la protest. Am jucat spectacolul ca şi când aş fi jucat ultima dată.

L-am jucat afară în aer liber, ca şi când aş fi jucat ultima dată, că nu ştim ce se mai întâmplă mâine", a declarat Carmen Tănase, la Antena 3.

Val de reacții după ce internauții au aflat că este infectată

- "Carmen Tănase? Cea care venea la Antena 3 și nega Covid? Și nu vrea Vaccin? Nu pot să cred!"

- "Să ne rugăm pentru cele două doamne ale scenei romanești"

Opiniile actriței sunt aspru criticate de urmăritorii săi, iar comentariile din mediul online sunt extrem de exagerate.

- "Aș dori să ajungă până la terapie intensivă și înapoi. Cu părere de rău spun, dar asta merită"

- "Agheasmă, usturoi 25 de căței, ceapă crudă, țuică de două prune, rece, frecție cu alcool medicinal și două paracetamoale, între mese"

Carmen Tănase, împotriva COVID-19 și a vaccinării

Actriţa Carmen Tănase susţine că, din ce a citit, nu vom scăpa de pandemie până în anul 2028.

„2028! Aşa este planul să se termine pandemia”, a spus actrița Carmen Tănase, adăugând ulterior: „Aşa am citit eu, nu este din capul meu şi nici nu am citit în horoscop!”

„Eu cred că vom fi şi victimele unei crize economice fără precedent, dar nici asta nu este atât de grav, cât criza psihologică, ce se întâmplă cu oamenii în interiorul lor”, a mai zis Carmen Tănase. „Echilibrul acestei lumi a fost stricat de această pandemie. Statul ăsta pe loc... (...) Oamenii nu mai au perspectivă, s-a terminat", a adăugat Carmen Tănase.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Subiectiv”, moderată de Răzvan Dumitrescu la Antena 3.

Carmen Tănase nu dorește să se vaccineze anti-COVID, dar nici să se testeze pentru a putea beneficia de certificatul verde

Carmen Tănase a afirmat, la Antena 3, în emisiunea ”News Magazine”, realizată de Mihaela Bîrzilă, că ”Eu am dreptul să intru unde vreau eu, să fie foarte clar! Nu poate nimeni să-mi ia acest drept, atât timp cât sunt cetățean al acestui stat, plătitor de taxe și impozite.” Actrița a mai spus că în clipa în care se va ajunge să-i fie interzis accesul, nu o va mai interesa să facă parte dintr-o ”societate distopică și anormală”. Întrebată ce va face, unde se va duce, ea a răspuns ”acasă la mine”. Cât despre decizia de a se izola, în aceste condiții, ea a spus: ”Nu mă izolez eu, mă izolează societatea. Eu nu mă autoizolez, eu vreau să merg mai departe unde mergeam și până acum. Dacă societatea din care eu fac parte și pe care o plătesc de-o viață mă izolează, stau la mine acasă. Prin lege, evident. Până nu este lege, mă lupt cu ei până-n pânzele albe”.

Cât despre ieșirea din această situație, Carmen Tănase spune că ar fi ”să ne vedem de viața noastră, așa cum am făcut până acum doi ani, iar, în clipa în care ai simptome de ceva, de o boală, mergi la medic și ți se dă un tratament în funcție de istoricul tău medical.”

”Adică toată vara, toată lumea a fost perfect fericită și, brusc, terapiile intensive sunt pline. Eu am fost de multe ori în spitale și n-am văzut terapii intensive goale niciodată, tot timpul erau pline. Ne mirăm de niște lucruri care până acum au fost normale. Ce se întâmplă? Am înnebunit cu toții?” consideră actrița.

Și Oana Pellea are COVID-19: Mă felicit că m-am vaccinat

Actrița Oana Pellea anunțase că se va izola, după ce a intrat în contact cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2. Miercuri seară, a revenit cu un alt mesaj, anunțând rezultatul testului PCR.

„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămână am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat în contact cu o persoană suspectă a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat” Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat!”, a scris, miercuri seară, actrița Oana Pellea pe contul de Facebook.

„E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Astăzi am primit rezultatul PCR - POZITIV. Mi-aș fi pus în pericol colegii și pe cei cu care aș fi intrat în contact. Traversez o formă ușoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Aveți grijă de voi și de cei de lângă voi! Sănătate tuturor! Nu dau sfaturi nimănui, dar mă felicit că m-am vaccinat”, a conchis Oana Pellea.