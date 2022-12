Bugetul pe anul 2023. Elena Cristian: Vom fi din nou tigrii Europei, probabil și tigrii întregii lumi... La fel au făcut și anul trecut și știm bine ce s-a întâmplat

Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o creştere economică de 2,8%, în condiţiile în care şocul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recentă, se arată în Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat marţi de Ministerul Finanţelor.

Produsul intern brut în preţuri curente este estimat în creştere la 1.552 miliarde de lei, de la 1.396 miliarde de lei în acest an.

Cererea internă va reprezenta elementul principal al creşterii economice, în principal, prin componenta investiţională reprezentată de formarea brută de capital fix (+6,2%), efect al utilizării fondurilor europene în proiecte noi de investiţii publice şi private, concomitent cu o majorare prudentă a consumului final, sub cea a produsului intern brut, respectiv 2,4%, subliniază documentul publicat de Ministerul Finanţelor (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - Controversă cu pensiile și ajutoarele de la stat. Elena Cristian: Mi se pare cinic să nu dai nicio siguranță pensionarilor

Elena Cristian: Vom fi din nou tigrii Europei, probabil și tigrii întregii lumi...

Elena Cristian, analist DC Business, a fost invitată la România TV, la emisiunea moderată de Lili Ruse, unde a vorbit despre banii din bugetul pe anul 2023, având în vedere că Executivul a anunțat că vor fi mai multe măriri de venituri începând cu prima lună a anului viitor.

„Eu și alți jurnaliști am fost invitați la o întâlnire informală cu ministrul Finanțelor, unde urma să obținem mai multe răspunsuri privitoare la bugetul pe 2023. Cu jumătate de oră înainte a intervenit ceva în programul domnului ministru, a fost chemat de urgență la Guvern, probabil să răspundă la aceleași întrebări, și ne-a amânat. Dânsul ne-a invitat de ieri, la 14:30, la o întâlnire informală, iar apoi ne-a zis că nu mai poate, că este chemat la Guvern de urgență. Probabil că era ședință și și-au dat seama că nu fusese invitat ministrul de Finanțe.

Am întrebat și noi, prin coaliție, pe la cei care pot răspunde și care înțeleg cum se construiește un buget, și actualul Guvern se bazează cel mai mult pe o creștere economică record, anul viitor. Vom fi din nou tigrii Europei, probabil și tigrii întregii lumi... Se bazează pe bani europeni, la fel ca anul acesta, deși nu am atras niciun leuț, și pe PNRR. Sunt trei surse foarte bune de venituri pe care s-au bazat și în acest an. Din păcate, anul acesta nu au reușit să-și atingă țintele sub nicio formă, nici la creșterea economică record, așa cum a fost programată la începutul anului, nici la fondurile europene. Știm bine că, pe actualul exercițiu bugetar, nu sunt gata nici ghidurile la această oră și încă se lucrează la toate acestea. Abia în septembrie anul viitor se preconizează că vor veni primii bani din acest exercițiu, iar cu PNRR-ul stăm cum stăm.

Acestea sunt sursele de venituri. Dacă banii vor veni și vor fi bani suficienți pentru tot ceea ce și-au propus guvernanții, vom vedea. Deocamdată, proiectul de buget este proiect, potrivit legii el trebuie depus în Parlament cel mai târziu pe 14 noiembrie și adoptat până la începutul lunii decembrie. Au fost doi ani, dacă îmi amintesc bine, în ultimii 30, în care s-a întâmplat asta. Am avut și în martie-aprilie bugetul. Eu sunt foarte curioasă ce se va întâmpla în Parlament cu proiectul de buget, fiind o majoritate PSD-PNL, și vreau să văd ce se va întâmpla cu toate acele amendamente. În fiecare an sunt zeci de mii de amendamente și sunt curioasă cum va arăta legea bugetului la finalul dezbaterilor din Parlament și al votul final“, a spus, la România TV, Elena Cristian, analist DC Business.

CITEȘTE ȘI - Când ai verificat ultima dată câți bani ai? Elena Cristian (DC Business), surpriză neplăcută: Suma nu doar că nu s-a înmulțit, dar este cu 30% mai mică

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.