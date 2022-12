Revocarea lui Niculae Bădălău de la Curtea de Conturi, raport favorabil în Parlament. Urmează votul în plen

Raportul favorabil al comisiilor urmează să fie votat de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului de la ora 14,00.



La dezbaterile din comisii, deputatul USR Claudiu Năsui a subliniat că Nicolae Bădălău a fost propus de PSD pentru această funcţie de la Curtea de Conturi şi de la Autoritatea de audit.



"Domnul acesta avea un salariu de peste 5.000 euro pe lună. Aici pică un mit al statul român că salariile mari cumva previn corupţia. Iată că cu 5.200 euro pe lună de la statul român, cu sporuri, diurnă pentru că făcea şi faimoasa hoţie de a-şi pune domiciliul în alt judeţ pentru a putea lua şi bani de diurnă, avea aceste sume extraordinare şi cu toate acestea salariul acesta extraordinar nu a prevenit corupţia. Aş vrea măcar pentru grupurile care propun oameni, că a propus şi USR şi PNL în diverse instituţii şi noi ne mândrim cu oamenii pe care i-am pus noi în aceste instituţii, să se gândească mai bine în momentul în care fac alegerile acestea pentru că este vorba şi de onoarea României, nu numai de onoarea unui grup politic", a spus Năsui.



La rândul său, liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a precizat că PSD a propus revocarea lui Bădălău din funcţia de la Curtea de Conturi şi social-democraţii vor vota în unanimitate şi în plenul reunit în acest sens.



"Suntem astăzi în faţa unei dezbateri care propune revocarea domnului Bădălău de la Curtea de Conturi, din funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi, în urma propunerilor făcute de grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat de la Senat şi de la Cameră. (...) Important este că Partidul Social Democrat a cerut demisia somnului Bădălău de îndată ce am aflat de situaţia în care se află şi, după câteva ore în care am aşteptat demisia aceasta, am semnat personal, împreună cu liderul de la Senat, propunerea de revocare a acestuia. Aşa că indiferent cât de dezbate veţi vedea că toţi colegii de la PSD vor vota pentru revocare atât în comisiile reunite pentru buget, finanţe, dar şi în plenul Camerei şi Senatului de astăzi de la ora 14,00", a adăugat Simonis.



Decizia pentru declanşarea procedurii de revocare a fost luată săptămâna trecută de Birourile permanente reunite, la solicitarea grupurilor parlamentare ale PSD şi USR, după ce Bădălău a fost arestat preventiv în urma unei anchete a DNA.



Curtea de Apel Bucureşti a decis ca fostul senator PSD Niculae Bădălău să fie arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi trafic de influenţă, într-un dosar în care este acuzat că i-a oferit mită 170.000 de euro unui primar din judeţul Giurgiu, în schimbul acordării unor contracte de lucrări publice.



În schimb, magistraţii au decis ca o complice a lui Bădălău să fie plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile.



Potrivit DNA, în datele de 9 august şi 19 noiembrie, Niculae Bădălău, în calitatea de consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi a României şi vicepreşedinte al Autorităţii de Audit din cadrul aceleiaşi instituţii, i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un contract privind "Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă", estimat la valoarea de 7.071.925 lei fără TVA, unei societăţi administrate de o rudă a acestuia, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unei persoane din conducerea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), pe care ar fi promis că o va determina să asigure finanţarea a două proiecte depuse la această instituţie de către primăria respectivă, scrie Agerpres.

