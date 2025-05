Bogdan Chirieac: Ultimul lucru de care are nevoie România sunt demisiile în lanț. Dărâmăm Guvernul și apoi ce facem?

La PSD se vorbește despre demisii în lanț, în frunte cu premierul și liderul partidului, Marcel Ciolacu. Unele filiale din teritoriu își exprimă deschis nemulțumirea și cer schimbări urgente la centru. Nici în tabăra liberalilor situația nu este mai stabilă. Și PNL intră în ședință.

În acest context tensionat, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit, la România TV, o radiografie a crizei în care se află scena politică românească. El a avertizat că, în lipsa unei gândiri raționale, furia populară riscă să arunce țara în haos. Potrivit lui Chirieac, instabilitatea politică majoră ar putea bloca complet accesarea fondurilor europene și investițiile, într-un moment în care România are nevoie acută de stabilitate și reforme reale.

”Dacă nu era Mugur Isărescu la Banca Națională a României, cred că euro era 20 de lei”

"Eu încă sper ca liderii coaliției din România să-și dea seama de momentul esențial în care se află țara noastră și să nu facă mișcări bruște. Ultimele lucruri de care are nevoie România sunt demisii de la partide și de la Guvern. Sunt ultimele lucruri, să știți. Bursa, azi dimineață, a căzut. Dacă nu era Mugur Isărescu la Banca Națională a României, cred că euro era 20 de lei. Nu mai ieșeam din casă. România are nevoie de un guvern stabil, de o coaliție stabilă. D-aia am spus toată campania că domnul Marcel Ciolacu să se ocupe de guvernare și că nu ar trebui să se ocupe de alegerile prezidențiale. E foarte ușor să ceri acum, pe valul furiei populare, să dăm jos guvernul. Întrebarea mea este: ce punem în loc?

”O vreți pe doamna Clotilde Armand prim-ministru?”

Dispariția acestui guvern credeți că ar ajuta cu adevărat România? Cine să facă guvern? O vreți pe doamna Clotilde Armand prim-ministru? Înțeleg că furia este mare. Pe bună dreptate. L-aș fi schimbat, nu știu, pe domnul Grindeanu, după tot scandalul, câțiva miniștri din guvern, l-aș fi schimbat pe domnul Boloș. Nu are ce să caute la fonduri europene. După ce a blocat finanțele, nu trebuie să blocheze și fondurile europene. Mă rog, nu sunt politician și nu sunt la Cotroceni sau la Victoria. Aveți dreptate: trebuiau făcute reforme fundamentale. În loc să scadă cheltuielile statului, ei le-au crescut. Se mai gândesc și la o monstruozitate economică, anume creșterea suplimentară de taxe și impozite. Dar, repet, ce punem în loc?

De exemplu, George Simion, care probabil va câștiga alegerile peste două săptămâni — ce echipă are? Știu câteva personalități de la ei. O cunoaștem pe doamna Georgiana Teodorescu, pe domnul Petrișor Peiu, domnul Adrian Axinia, pe doamna Ramona Ioana Bruynseels, e o persoană respectabilă, dar pe altcineva nu știu. Ai de făcut o administrație prezidențială, un guvern — cu cine îl faci?

La domnul Nicușor Dan ce ne facem? Are o șansă minimă să câștige. Dacă face un guvern cu domnul Ilie Bolojan, o vedem pe doamna Clotilde Armand vicepremier? Îl vrem pe Vlad Voiculescu la Sănătate? Îl vrem pe Dan Barna ministru la Economie? Despre ce vorbim aici? Hai să ne uităm în jur! Cade guvernul, să zicem. Vă dați seama că tot ce înseamnă investiții — și așa sunt blocate investițiile străine și absorbția de fonduri europene — ar cădea într-un hău? Mai mult, administrația, în mod aberant, nu a scris proiecte pentru PNRR.

E noaptea minții? Da, de acord, dar ce facem fără? Hai să încercăm să șurubărim ce avem și mai vedem. Soluția legală, legitimă, ar fi să avem alegeri anticipate în toamnă. Să câștige cine vrea poporul român. Dar, un pic de gândire responsabilă, dincolo de emoție și de supărarea reală, întemeiată, a poporului — nu credeți că ar fi necesară? Eu cred că da. Așa ce facem? Să plece toată lumea, dom’ne! Ce facem a doua zi după ce au plecat? Mă aștept ca domnul Victor Ponta, care ar fi fost o soluție bună, foarte bună, poate cea mai bună în timpurile acestea, să vină cu o platformă politică, cu propriul grup parlamentar cu care să poată să negocieze. Mi-aș dori ca domnul Crin Antonescu, care a avut un mesaj puternic și care a fost de mult antisistem, să nu dispară din mediul politic și să nu lase țara în haos. Discuția rațională este soluția, nu să plece toată lumea, să dărâmăm guvernul — iar apoi ce facem?", a explicat Bogdan Chirieac.

