Bogdan Boantă, dieta care l-a ajutat să slăbească 10 kilograme în două luni: Mi-a fost tot timpul teamă de ideea de regim

Bogdan Boantă este unul dintre cei mai cunoscuți coregrafi din România și s-a făcut cunoscut odată cu participarea la emisiunea "Dansez pentru tine".

Celebrul coregraf al vedetelor a recunoscut că deși se temea de ideea de dietă, din cauza numărului de pe cântar care creștea considerabil a fost nevoit să facă un compromis și acum a ajuns la o formă de invidiat în doar două luni.

El a mărturisit că totul se datorează dietei concepute de Carmen Brumă.

A slăbit 10 kilograme în două luni

Bogdan Boantă a dezvăluit că timp de două luni a renunțat la carbohidrați, având voie să mănânce o singură de porție de paste integrale cu sos tomat o dată pe săptămână. Totodată, Bogdan Boantă a mărturisit că datorită celor trei mese pe zi și a celor două gustări nu a simțit că ar ține vreo dietă drastică.

"Sunt absolut uluit de tot ce se întâmplă și cum toată lumea îmi spune că vai ce am slăbit. Am avut 84 de kilograme. Am dat 10 kilograme în 2 luni. M-am ținut de el strict. 8 săptămâni a durat.

Mie mi-a fost tot timpul teamă de ideea de regim pentru că mă gândeam la ideea de înfometare. În regimul ăsta am avut 3 mese principale și două gustări. Am încercat pe cât posibil să respect. N-am mâncat carbohidrați. Aveam voie o dată pe săptămână paste integrale doar cu roșii", a spus Bogdan Boantă, pentru Antena Stars.

