Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie

O inițiativă din partea extremei drepte în Parlamentul European pentru creșterea finanțării UE în cercetarea privind endometrioza a adus în prim-plan o problemă comună de sănătate a femeilor, amplificând în același timp mesajul pro-familie al partidului.

Europarlamentarul german de extremă dreaptă Tomasz Froelich, din grupul Europa Națiunilor Suverane (ESN), a introdus recent pe agenda parlamentară această afecțiune, care afectează aproximativ 10–15% dintre femei. Cazul ilustrează modul în care grupul folosește uneori subiecte legate de sănătatea femeilor, precum infertilitatea posibil asociată cu endometrioza, pentru a-și promova propria agendă.


Boala determină creșterea, în afara uterului, a unui țesut similar mucoasei uterine, ceea ce poate duce la inflamații, aderențe și afectarea uterului, ovarelor și trompelor uterine. Multe dintre femeile afectate suferă dureri severe în timpul menstruației.

Froelich a cerut ca endometrioza să primească o prioritate mult mai mare în finanțarea pentru sănătate a UE.

„Multe femei își doresc să devină mame, însă endometrioza le împiedică să facă acest lucru”, a spus el în cadrul dezbaterii plenare, adăugând că, în calitate de „tată mândru”, nu există nimic „mai frumos” decât „să ai copii”.

Froelich a descris infertilitatea drept „o problemă deosebită în vremuri de dezechilibru demografic”, menționând „declinul gradual” al natalității și „multele probleme” care decurg din acesta.

Punctul de pe agendă urmează unor eforturi anterioare ale extremei drepte de a determina Comisia Europeană să direcționeze mai multe fonduri către cercetarea endometriozei.

Grija față de generația viitoare

 

Interesul extremei drepte pentru infertilitate se leagă de narațiuni ideologice mai vechi.


Potrivit unui raport al Ministerului de Interne din Saxonia Inferioară privind extremismul de dreapta, „bărbații sunt responsabili de întreținerea și apărarea comunității, în timp ce rolul principal al femeilor este de a naște și crește copii”.

Punând endometrioza pe agendă și încadrarea acesteia în jurul fertilității, criticii susțin că extrema dreaptă încearcă să redefinească o problemă de sănătate a femeilor în termeni demografici.

Endometrioza a câștigat tot mai multă atenție publică în ultimii ani, datorită campaniilor de conștientizare pe rețelele sociale și mărturiilor publice ale femeilor. A intrat și în cultura populară, mai ales prin bestsellerul lui Sally Rooney Conversations with Friends, în care eroina suferă de această afecțiune. Adesea ignorată sau diagnosticată greșit, endometrioza a devenit un simbol al îngrijorărilor mai largi privind misoginia în sistemul medical.

Din punct de vedere științific, rămâne dificil de cuantificat cât de des provoacă endometrioza infertilitate, din cauza variabilității mari a bolii, spune Tanja Fehm, director al Departamentului de Ginecologie și Obstetrică de la Spitalul Universitar din Düsseldorf.


Fehm a menționat și studii care indică faptul că aproximativ 30–50% dintre femeile cu endometrioză întâmpină dificultăți în a concepe. Totuși, ea a zis: „Asta nu înseamnă că sarcina este imposibilă”.

Nu este o întâmplare

 

Creșterea interesului extremei drepte pentru subiecte de sănătate nu este întâmplătoare.


De la pandemia de COVID-19, partidele din grupurile Identitate și Democrație (ID), Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) și Patrioții pentru Europa (PfE) au folosit constant teme legate de sănătate pentru a-și amplifica vizibilitatea. De la începutul mandatului din 2024, europarlamentarii PfE și ESN au adresat Comisiei Europene aproximativ 77 de întrebări scrise pe teme de sănătate, în ciuda lipsei de reprezentare oficială în comisia de sănătate (SANT) a Parlamentului European.

Punctul de pe agendă vine după o propunere de rezoluție privind subfinanțarea cercetării în domeniul endometriozei, împreună cu întrebări scrise adresate Comisiei.

Rezoluția a fost co-semnată de europarlamentari din toate cele trei grupuri de extremă dreaptă (ECR, PfE și ESN) și de un liberal: europarlamentara Renew Stine Bosse.

Nicolai von Ondarza, șeful diviziei de cercetare UE de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate (SWP), a numit sprijinul transpartinic „uimitor”, dar a sugerat că ar putea fi mai degrabă despre vizibilitate decât despre impact legislativ.

Totuși, el a adăugat că rezoluția nu este obligatorie și are șanse reduse de a obține o majoritate în Parlament.

Endometrioza este o afecțiune cu frecvență mare la femeile tinere și este una dintre principalele cauze de infertilitate feminină. Endometrioza este, de multe ori, o afecțiune dureroasă, care înseamnă creșterea în afara uterului a țesutului (denumit endometru) care căptușește uterul pe interior și care sângerează la fiecare menstruație. Cel mai frecvent, endometrioza implică ovarele, trompele uterine, vaginul și membrana care acoperă pelvisul. 

Endometrioza poate provoca durere, uneori, severă, în special în perioadele menstruale

Pot apărea, de asemenea, probleme de fertilitate, însă există tratamente eficiente pentru ținerea în frâu a acestei boli.

 

VEZI ȘI: EXCLUSIV  Sindromul „e normal să ai dureri”. Raluca Rotariu, despre endometrioză: Eram furioasă că, timp de o perioadă atât de lungă, nimeni nu a putut să îmi pună acest diagnostic

