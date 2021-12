Sindromul „e normal să ai dureri”. Raluca Rotariu, despre endometrioză: Eram furioasă că, timp de o perioadă atât de lungă, nimeni nu a putut să îmi pună acest diagnostic

Într-un interviu exclusiv DC News, Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție, a spus povestea ei cu endometrioza. Are 24 de ani și a fost diagnosticată cu această boală în stadiul trei.

Endometrioza este o afecțiune cu frecvență mare la femeile tinere și este una dintre principalele cauze de infertilitate feminină. Endometrioza este, de multe ori, o afecțiune dureroasă, care înseamnă creșterea în afara uterului a țesutului (denumit endometru) care căptușește uterul pe interior și care sângerează la fiecare menstruație. Cel mai frecvent, endometrioza implică ovarele, trompele uterine, vaginul și membrana care acoperă pelvisul.

Endometrioza poate provoca durere – uneori, severă – în special în perioadele menstruale

Pot apărea, de asemenea, probleme de fertilitate, însă există tratamente eficiente pentru ținerea în frâu a acestei boli.

Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție, ne-a vorbit despre cum s-a cunoscut cu endometrioza, o boală ale cărei simptome puternice erau considerate... normale.

„Până la momentul punerii diagnosticului acum un an, nu mai auzisem despre endometrioză. Mă confruntam însă, încă de mică, cu simptomele acestei afecțiuni. Vizitam frecvent medici ginecologi din cauza durerilor insuportabile, dar nimeni nu a pronunțat vreodată acest termen. Primeam de fiecare dată răspunsul: "e normal să ai dureri la menstruație", lucru care m-a făcut să cred că, într-adevăr, așa este.

M-am conformat cu ideea că sunt o persoană mai sensibilă și că va trebui să suport lunar aceste dureri. M-am obișnuit că primele zile de menstruație să mi le petrec în pat, fără a putea sta în picioare, fără a mânca sau fără a putea face sarcini pe care vedeam că alte femei le îndeplinesc fără vreo dificultate în aceste zile.

Continuam însă să îmi spun, de fiecare dată, că această sensibilitate este normală la mine. Anul trecut însă am avut o hemoragie care a fost mai agravată decât de obicei (pentru că și cu acestea mă confruntam lunar, spunându-mi-se că nu este nimic îngrijorător). Am ajuns astfel la secția de urgențe a unui spital privat pentru un consult. Acela a fost momentul când am auzit pentru prima oară termenul de endometrioză.

Desigur, după seara respectivă, au urmat multe controale și investigații amănunțite pentru a confirma diagnosticul. Pot spune că sentimentul pe care l-am simțit cel mai puternic în momentul confirmării diagnosticului a fost furia. Eram furioasă că timp de o perioadă atât de lungă nimeni nu a putut să îmi pună acest diagnostic; că a trebuit să trec prin aceste dureri lunare, crezând că este normal.

Eram furioasă că nu am descoperit mai repede. De atunci însă lucrurile s-au schimbat radical. Am învățat să accept că am această afecțiune și să descopăr zilnic ce pot face pentru a trăi cât mai bine împreună cu ea”, a povestit Raluca Rotariu în interviul pentru DC News.

Raluca Rotariu a transformat ceea ce părea o povară într-un stil de viață plăcut și ușor de urmat

„Cel mai greu lucru pentru mine a fost momentul în care am aflat că este recomandat să țin o dietă. Simțeam că a căzut cerul peste mine. De mică eram obișnuită să mănânc orice, având norocul că nu mă îngrășam. Mâncam orice, la orice oră și dieta nu era un termen cunoscut mie. În momentul în care am auzit pentru prima dată că nu mai am voie să consum gluten, zahăr, lactate, prăjeli, alimente procesate, aveam impresia că nu voi mai putea mânca nimic și că fiecare masă va fi un chin pentru mine.

Din fericire, am descoperit că nu este așa și acesta a fost și unul din scopurile proiectului Endofoodart: de a oferi rețete și inspirație pentru mesele zilnice. După toată această perioadă pot spune că teama mea de a nu mai avea ce mânca gustos a dispărut categoric. Avem nenumărate rețete de deserturi, de pizza, burgeri - am învățat să adaptăm totul în funcție de această dietă (găsiți la finalul articolului încă un material cu trimitere la rețete). Rezultatele acestui stil de viață le-am văzut încă după prima lună.

Nu mai aveam dureri, puteam să îmi desfășor activitățile fără dificultate și mă simțeam mult mai energică. Partea cea mai bună a fost ocazia pe care mi-a dat-o această afecțiune de a mă cunoaște mai bine și de a avea grijă de mine mai mult. Din punctul meu de vedere, endometrioza este că o oglindă a tot ceea ce îi facem noi corpului nostru: dacă avem grijă de el, dacă îi ascultăm nevoile, dacă vorbim blând cu noi și înțelegem cum să ii arătăm că îl iubim - endometrioza nu ne da mari bătăi de cap. În schimb, dacă nu avem grijă la ceea ce mâncăm, dacă purtăm asupra noastră greutățile traumelor din trecut, dacă optăm să nu facem mișcare fizică deloc și să alegem un stil de viață sedentar, atunci prezența acesteia se simte mult mai apăsător. Tot ceea ce face endometrioza este de a reflecta modul in care ne tratăm propriul corp”, ne-a mai spus Raluca Rotariu.

Principalul simptom al endometriozei este durerea pelvină, asociată de cele mai multe ori cu perioadele menstruale

Deși multe femei experimentează crampe în perioadele menstruale, acelea cu endometrioză descriu, de obicei, durerea menstruală ca fiind mai puternică decât de obicei. Durerea se poate agrava în timp. Atunci când simptomatologia bolii este una zgomotoasă, este denumită și boala celor 3D: durere la contact sexual, menstruații foarte dureroase, uneori cu imobilizare la pat și durere intermenstruală cu un caracter acut și de scurtă durată. Endometrioza este o boală gravă care afectează – la nivel mondial – o femeie din zece.

