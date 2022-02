„Blindat camuflat” cu plasă de sârmă, surprins în traficul din Brașov. Cum a fost „împovărată” o mașină / VIDEO

Un șofer care și-a „blindat” și „camuflat” autoturismul cu mai multe plase de sârmă pentru construcții a fost surprins în trafic pe Calea Feldioarei (DN 13) la intersecția cu centura Brașovului (în zona pieței en-gros de la Stupini). Șoferul care a imortalizat momentul a rămas fără cuvinte când a văzut grozăvia, singura lui remarcă fiind că avem un nou exemplu „made in Romania”, scrie BizBrașov.

Incidentul a fost dat exemplu de „așa nu” și de către polițistul brașovean Daniel Zontea care a adăugat că „Nu, nu este Made în România, ci este doar nerozia unuia”.

Practic autoturismul era acoperit în întregime de plasele de sârmă, astfel încât nici șoferul nu avea o vizibilitate prea bună. De altfel, acesta risca să producă un incident în trafic, dacă materialele de construcții i se desprindeau în mers, mai ales că acestea erau în balans.

Polițistul Zontea le reamintește șoferilor care confundă mașina mică cu camionul că „încărcătura transportată cu un vehiculul NU trebuie:

-să stânjenească vizibilitatea conducătorului vehiculului;

-să mascheze dispozitivele de semnalizare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare;

- să depășească gabaritul vehiculului”.

Cât te costă să ai maşină în 2022. Sumă ameţitoare

A avea o maşină începe să devină, pe zi ce trece, un lux în România.

Iar, din păcate, cu cât vârsta maşinii creşte, cu atât cheltuielile sunt mai mari - lucru care loveşte tocmai în persoanele cu venituri reduse: vizitele la service sunt tot mai dese, piesele de schimb sunt scumpe, la fel şi ITP-ul şi alte verificări.

După majorarea preţurilor la gaze naturale şi energie electrică, anul 2022 a venit cu alte probleme pe capul românilor: scumpirea benzinei şi a motorinei, dar - în cazul bucureştenilor - majorarea serioasă a tarifelor de închiriere a locurilor de parcare. La asta se adaugă tarifele în creştere aplicate de service-uri pentru manoperă, dar şi preţul pieselor de schimb şi al consumabilelor.

Pentru a vedea cât îl costă pe un român obişnuit maşina, am adunat cheltuielile pe care acesta le are de făcut într-un an. Vorbim de preţuri medii, în realitate ele pot varia, fie în jos, fie în sus, în funcţie de localitate şi alţi factori, cum ar fi service-ul auto la care merge fiecare.

Concluzia este îngrijorătoare: cheltuielile cu maşina se ridică la o sumă considerabilă. În cazul unui român care primeşte salariul minim, aceasta ar putea fi acoperită cu salariul pe patru luni (citește continuarea AICI).

