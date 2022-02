Cât te costă să ai maşină în 2022. Sumă ameţitoare

Iar, din păcate, cu cât vârsta maşinii creşte, cu atât cheltuielile sunt mai mari - lucru care loveşte tocmai în persoanele cu venituri reduse: vizitele la service sunt tot mai dese, piesele de schimb sunt scumpe, la fel şi ITP-ul şi alte verificări.

După majorarea preţurilor la gaze naturale şi energie electrică, anul 2022 a venit cu alte probleme pe capul românilor: scumpirea benzinei şi a motorinei, dar - în cazul bucureştenilor - majorarea serioasă a tarifelor de închiriere a locurilor de parcare. La asta se adaugă tarifele în creştere aplicate de service-uri pentru manoperă, dar şi preţul pieselor de schimb şi al consumabilelor.

Pentru a vedea cât îl costă pe un român obişnuit maşina, am adunat cheltuielile pe care acesta le are de făcut într-un an. Vorbim de preţuri medii, în realitate ele pot varia, fie în jos, fie în sus, în funcţie de localitate şi alţi factori, cum ar fi service-ul auto la care merge fiecare.

Concluzia este îngrijorătoare: cheltuielile cu maşina se ridică la o sumă considerabilă. În cazul unui român care primeşte salariul minim, aceasta ar putea fi acoperită cu salariul pe patru luni.

Care sunt principalele cheltuieli cu maşina într-un an și la ce sumă amețitoare se ajunge, aflați pe DC BUSINESS!

