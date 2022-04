Bianca Rus, amintiri dureroase: Am fost exclusă din societate. Nu mâncam o lună ca să pot să apar într-o emisiune

"Am fost exclusă din societate, atât din emisiuni, atât din cercurile mele de prieteni, peste tot mi se închideau ușile. Eu când spun că mă dai afară pe ușă și intru pe geam toate au o continuitate. Dar dacă tu nu mă placi, celălalt nu mă place, se face mișto pe treaba asta, că am multe kilograme în plus. Dar eu mă simțeam bine în pielea mea. Nu eram chemată nicăeri. Muzică nu puteam să fac, modă nu puteam să fac, nu putea să fac nimic. M-am retras din muzică vreo șapte ani, mi-am văzut de aspectul fizic și am apărut din nou", a spus Bianca Rus, potrivit spynews.ro.

"Eu țineam diete și mă pregăteam foarte mult ca să apar într-o emisiune, pentru mine era teribil. Eu nu mâncam o lună ca să pot să apar într-o emisiune cu mai puține kilograme. Am reușit să trec peste cu munca. Îmi văd de viața mea, îmi văd de aspectul meu fizic, mi-am dat seama pe cine am lângă mine și pe cine nu am lângă mine", a mai spus ea.

"Nu îmi mai place mâncarea"

"Nu mai am pofte de absolut nimic, nu îmi mai place mâncarea, tot ce îmi plăcea înainte, sarmale, ciorbica, deserturi, înghețată, prăjiturele, absolut tot, tot îmi plăcea. Eram o mâncăcioasă din cale afară! Și pofticioasă și amestecam mâncărurile. Acum nu. Sunt foarte selectivă, nu îmi place orice și prefer să nu mănânc, decât să mănânc ceva banal. Eu acum sunt nevoită să mănânc carne roșie, să beau foarte multe sucuri roșii, să mănânc salate și tot ceea ce conține fier adică să mă îmi urc puțin fierul pentru că hemoglobina mea L este 7, adică foarte mică și doar prin aceste mâncăruri pot să devin din nou sănătoasă tun, cum eram înainte", a spus Bianca Rus pentru ciao.ro.

"Nu îmi este dor de mâncare, nu vreau să mai vorbesc de mâncare. De exemplu, dacă mă duc la restaurant îmi place enorm să comand, exact cum comandam înainte. Îmi iau 10 feluri de mâncare dar nu pot să le mănânc. Iar când mă gândesc că am avut 115 kile, mă sperie teribil și îmi refuz, adică nici nu mai am plăcerea de dinainte să mă duc la restaurante", a mai spus vedeta.

