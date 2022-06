Berlinul susține subsidiara Gazprom cu 10 miliarde de euro

Germania va plasa Gazprom Germania în administrare pe termen lung, recapitalizând-o cu un împrumut pentru a o proteja de insolvenţă şi redenuminând-o Securing Energy for Europe GmbH, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german, conform Mediafax.



O sursă guvernamentală a declarat că împrumutul, de la banca de investiţii de stat KfW, se va ridica la o valoare cuprinsă între 9 şi 10 miliarde de euro, potrivit Reuters.



Germania a plasat filiala germană a Gazprom sub controlul statului la 4 aprilie pentru a asigura aprovizionarea cu energie după ce Rusia a invadat Ucraina.



Noua administrare pe termen lung le permite administratorilor să se concentreze pe asigurarea securităţii aprovizionării, mai degrabă decât pe conservarea activelor proprietarului iniţial.

Rusia va reduce cu 40% fluxurile de gaze către Europa

Livrările rusești de gaze naturale printr-o conductă cheie către Europa vor scădea cu aproximativ 40% în acest an, a declarat marți gigantul energetic controlat de stat Gazprom, după ce sancțiunile canadiene din cauza războiului din Ucraina au împiedicat partenerul german Siemens Energy să livreze echipamente revizuite.

Agenția germană de rețea de utilități a declarat că nu vede aprovizionarea cu gaz ca fiind pe cale de dispariție și că fluxurile reduse prin conducta Nord Stream 1 sub Marea Baltică sunt aliniate cu comportamentul comercial și cu oprirea anunțată anterior de către Rusia a gazelor către Danemarca și Țările de Jos, a raportat agenția de presă germană DPA.

Prețurile spot la gaz au crescut în Europa, un semn de nervozitate față de posibilele efecte ulterioare ale războiului asupra aprovizionării cu gaz rusesc, care alimentează industria și generează electricitate pe continent.

Uniunea Europeană a prezentat planuri de reducere a dependenței de gazul rusesc cu două treimi până la sfârșitul anului. Economiștii spun că o întrerupere completă ar aduce o lovitură gravă economiei, consumatorilor și industriilor mari consumatoare de gaze. Citește mai multe AICI.

Germania va pierde 5 mld. euro anual pe seama sancțiunilor impuse de Rusia

Sancţiunile impuse de Rusia împotriva companiei Gazprom Germania şi a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii şi utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achiziţiile din alte surse, scrie duminică ziarul Welt am Sonntag, conform Agerpres. Moscova a decis în mai să sisteze furnizarea către filiala germană a concernului Gazprom, după ce Berlinul a plasat Gazprom Germania sub administrare specială din cauza invaziei ruse în Ucraina.



Ulterior, autoritatea germană pentru reţelele energetice Bundesnetzagentur, ca administrator, a fost nevoită să achiziţioneze gaze de pe piaţa internaţională pentru a înlocui livrările din Rusia şi a onora contractele cu companiile municipale de utilităţi şi cu furnizorii regionali de gaze. Ministerul economiei apreciază că necesarul suplimentar este de 10 milioane de metri cubi de gaze pe zi; un purtător de cuvânt al confirmat estimarea publicată de ziarul citat. Vezi AICI mai multe.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News