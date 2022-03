Bella Hadid, REGRETE. A fost mereu ”sora mai urâtă”: Cum am făcut să intru în această industrie? Am devenit o actriță bună!

Supermodelul Bella Hadid a mărturisit că regretă că și-a făcut o operație la nas în adolescență. Aceasta a spus că și-ar dori să nu fi apelat la medicul estetician la doar 14 ani.

„Mi-aș fi dorit să fi păstrat nasul strămoșilor mei. Cred că ar fi ajuns să facă parte din mine”, a spus ea.

Hadid a fost acuzată că a avut numeroase alte proceduri estetice, a scris revista, dar tânăra de 25 de ani neagă acest lucru.

”Oamenii au întotdeauna ceva de spus, dar ceea ce am eu de spus este că întotdeauna am fost înțeleasă greșit în industria mea și de către oamenii din jurul meu”, a adăugat Hadid.

Sănătatea mintală este extrem de fragilă

Hadid a vorbit despre sănătatea ei mintală într-o postare pe Instagram în noiembrie anul trecut. Alături de o serie de selfie-uri în care aceasta apărea plângând, Hadid a scris: ”Am avut destule crize și căderi ca să știu un lucru: dacă muncești suficient de mult, petrecând timp singur pentru a-ți înțelege traumele, triggerele, bucuriile și rutina, vei fi întotdeauna capabil să înțelegi sau să înveți mai multe despre propria ta durere și despre cum să o gestionezi”.

În interviul din noul număr Vogue este detaliat „burnout-ul” pe care Hadid spune că l-a experimentat ​​anul trecut, ceea ce a condus-o spre un program de terapie care implică medicamentație și consiliere.

”Au fost oameni online care spuneau: „Trăiești această viață uimitoare”. Atunci, cum pot să mă plâng? Întotdeauna am simțit că nu am dreptul să mă plâng, ceea ce însemna că nu am dreptul să primesc ajutor, ceea ce a fost prima mea problemă”, a mai spus supermodelul.

”Sora mai urâtă”

"Eram sora mai urâtă. Eram bruneta. Nu eram la fel de cool ca Gigi, nici la fel de extrovertită. Și, din păcate, când ți se spun toate aceste lucruri de atâtea ori, pur și simplu crezi asta. Întotdeauna mă întreb, cum a făcut o fată cu insecurități incredibile, anxietate, depresie, probleme cu imaginea corporală, probleme de alimentație, care urăște să fie atinsă și care are o anxietate socială intensă — cum am făcut să intru în această industrie? Dar de-a lungul anilor am devenit o actriță bună”, a conchis Hadid.

