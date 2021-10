– Câți bani ai strâns azi?

– 6€ !

– 6 € ???? Ce ai făcut de ai strâns doar 6 Euro?

– Am făcut de toate, am scris pe o plăcuță de carton că am o nevastă și 4 copii de intreținut, că sunt bolnav, că nu văd, că nu pot sa muncesc… Dar tu cât ai caștigat?

– 6000€ !

– Ce?!?!? Cum ai procedat de ți-au dat așa de mult?

– Am pus lânga mine o bucata de carton pe care scria: „Îmi lipsesc 6€ să mă întorc în România!”