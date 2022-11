BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de matematică

Era o galagie infernala.

Profesorul intra in clasa si zice:

– Azi vom da test!

Elevii scot o foaie de hartie si incep testul.

Prima intrebare zice profesorul:

– Vara merg cu autobuzul B, iar iarna merg cu autobuzul A, atunci cati ani am eu?

Bula ridica repede mana.

Profesorul zice:

– Zi Bula !

Bula zice:

– Aveti 32 de ani!

Profesorul uimit zice:

– De unde ai stiut Bula?

Bula zice:

– Pai am stiut deoarece eu am 16 ani si tata zice ca sunt pe jumatate tampit, deci dumneavoastra aveti 32 de ani deci sunteti in totalitate tampit!

