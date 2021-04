Badea: De Clotilde Armand să nu vă atingeți, vă rog! Aș vrea-o 8 ani la Sectorul 1, dar măcar 4

Mircea Badea a comentat, la „În gura presei”, informațiile din articolul - Scandal cu voturile la Sectorul 1. Av. Mihai Drăgan: Vom solicita să se constate că nu e valabilă validarea doamnei primar - de pe DC News.

Realizatorul TV a explicat că „se susține de către ăștia de la PSD că numărătoarea paralelă a arătat că, de fapt, domnul Tudorache are mai multe voturi decât doamna Clotilde Armand. Deci, doamna Clotilde Armand nu are cum să fie primar pentru că are mai puține voturi.”

„Sigur că e amuzantă toată treaba, dar și cumva potrivită cu țara, cu Bucureștiul și cu Sectorul 1, care este, în opinia mea, cel mai urât sector al Capitalei.”, a adăugat Badea.

În continuare, Mircea Badea a spus: „Vă dați seama cum ar fi să constate onorata instanță că doamna Clotilde Armand nu are cum să fie primar?! Domle, și așa am suferit ca un câine pentru că nu mai e Vlad Voiculescu ministru al Sănătății, v-am spus că-mi doresc foarte mult... Îmi pare bine că e în continuare domnul Cîțu prim-ministru!”

„Să nu mai fi fost domnul Voiculescu ministru la Sănătate că l-a dat afară domnul Cîțu și acum ăia să dea jos Guvernul USR și PNL, adică să-l dea jos pe Cîțu... Asta ar fi fost dezastru pentru mine!”, a menționat el.

În încheiere, Mircea Badea a făcut un „apel”, cerând ironic ca „după ce am suferit ca un câine că nu mai e Vlad Voiculescu ministru al Sănătății, de Clotilde Armand nu vă atingeți, vă rog! Măcar patru ani aș vrea Clotilde Armand la Sectorul 1! Aș vrea cel puțin opt, dar măcar patru. Nu vă atingeți de Clotilde Armand, eu sunt cel mai mare fan!”