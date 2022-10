Aurel Bălășoiu, primul mesaj după excluderea din PSD și acuzațiile grave: "Nu-mi dau demisia"

Aurel Bălășoiu spune că n-ar fi vorba despre un minor și că exclude să-și dea demisia din funcția de parlamentar.

"Le-am privit, le-am studiat și consider că nu sunt vinovat. Drept dovadă... Așteptăm să vedem soluția care va fi și ce se va întâmpla. Dacă nu știm ce e în spate, nu pot să vorbesc. Oricum, nu apare copil minor acolo. Nu cred și nu cunosc să fi fost vreun minor. Nu am ce comenta eu acum, că nu am fost la fața locului când s-a luat decizia(de a fi exclus din partid -n.r.. Vă dați seama că nu puteam să impun eu o altă decizie. Demisia din poziția de parlamentar n-o să mi-o dau, asta n-o s-o fac," a declarat Aurel Bălășoiu pentru Antena 3.

Partidul Social Democrat a decis să-l excludă din partid pe deputatul Aurel Bălășoiu după ce imaginile i-au fost transmise online direct șefului partidului, Marcel Ciolacu. PSD a dat un comunicat oficial.

"Conducerea PSD a decis astăzi excluderea din partid a deputatului Aurel Bălășoiu. De asemenea, PSD se așteaptă ca acesta să își dea demisia urgent din funcția de deputat. În caz contrar, PSD va vota pentru ridicarea imediată a imunității parlamentare.PSD nu tolerează în niciun fel încălcarea legii, a demnității umane și a moralei creștine," anunță Partidul Social Democrat.

Potrivit primelor date, se pare că ar exista acuzații conform cărora deputatul ar fi întreținut relații sexuale cu persoane minore.

Acesta a fost înregistrat în situații compromițătoare cu un minor. Decizia a fost luată pe un grup intern de Whats App al PSD. Marcel Ciolacu a cerut de urgență excluderea lui Aurel Bălășoiu, deputat PSD de Argeș.

Imaginile i-au fost trimise lui Marcel Ciolacu. Din câte se pare filmarea ar fi fost făcută într-o cameră de hotel.

Aurel Bălășoiu este absolvent de Teologie și postează numeroase mesaje religioase

Conform CV-ului, Aurel Bălășoiu este absolvent de Teologie, iar conturile sale de socializare sunt pline de fotografii de la biserică, alături de care posta mesaje religioase.

"Cu siguranță vi s-a întâmplat până acum ca cineva să greșească în fața voastră și sigur voi ați greșit cuiva. Gândiți-vă însă: dacă ați afla că mâine nu mai sunteți? Sunt convins că nu ne gândim la acest lucru, dar să fim totuși realiști: este posibil ca mâine să nu mai existăm.Este realismul vieții, în zadar refuzăm să îl conștientizăm. Inutil! Ce credeți că ar putea fi mâine? Să vă spun ce gândesc eu. V-ar părea rău până la lacrimi că nu v-ați împăcat cu acea persoană, că nu ați fost bun cu el, orice ar fi făcut. Dar nu, noi preferăm orgolii. De ce să mă plec eu să îmi cer iertare, de ce să fac eu primul pas, ca să fiu desconsiderat de unul sau altul?Aproape întotdeauna suntem și noi de vină, din cauza egoismului nostru. Fără să înțelegem acest lucru, îi subestimăm și îi disprețuim pe ceilalți pentru caracterul lor. Acesta este cel mai mare obstacol în încercarea de a rezolva o problemă. Nu noi alegem unde, când sau cum ne naștem, așa cum nu alegem nivelul financiar al familiei. Nu avem cum să influențăm aceste lucruri. Ceea ce putem face însă este să alegem dacă vrem să trecem prin viață ca o victimă sau ca un supraviețuitor. Cei care aleg să lupte, supraviețuitorii, aceștia sunt cei mai puternici.Cei mai frumoși oameni sunt aceia care au cunoscut înfrângerea, suferința, greutățile, cei care au pierdut, dar care nu s-au dat bătuți în fața vieții. Au reușit să se ridice și să meargă mai departe.Bunătatea și blândețea se nasc odată cu noi. În loc să îi rănim pe ceilalți, haideți să alegem să îi apreciem, să îi complimentăm, să îi încurajăm, să îi sprijinim. Dacă ne dorim ca ceilalți să fie puternici și încrezători în propriile puteri, vom face tot posibilul ca să ne ajutăm prietenii, să le fim alături.Și nu avem nevoie să așteptăm să vină ziua de mâine, putem începe de astăzi!" scria Bălășoiu în această vară pe Facebook.

