"Asta fac de doi ani". Raluca Bădulescu, după ce i s-a spus că ar fi bolnavă: Când e bine pe lumea asta?

"Lucrul care mă face cea mai fericită din lume. Exact chestia asta o discutam mai devreme cu colegul și prietenul nostru Cosmin Cernat, pentru că mi-a povestit că ani de zile i-au reproșat foarte multe persoane că este prea slab.

El este cu o siluetă demnă de invidiat. Și eu sunt slabă pentru că așa am ales eu în speță. Am ținut diete. De 2 ani mă străduiesc să ajung la această formă fizică. Este marea mea reușită. Pentru mine este o bucurie enormă.

Însă am constatat o agitație pe online și în general… îmi spun cum că aș fi bolnavă, că am o suferință. Doamne Ferește, Maica Domnului! După câtă energie mă vedeți că am, mă duc la evenimente, ies la petreceri, sunt în forma formelor a formei vieții. Sunt foarte, foarte bine", a spus Raluca Bădulescu pentru ciao.ro.

” “Nimic nu are gust la fel de bun cum se simte să fii slab”, e un citat care-mi place. Păi dacă toată viața am fost prea grasă, acum sunt prea slabă. Când e bine pe lumea asta? Că eu nu știu când mai e bine. Momentan, așa vreau să fiu eu. Eu vreau să fiu așa, mănânc bine, sănătos, am energie", a mai spus vedeta.

"Chestia asta o fac de doi ani"

Cât despre zvonul că s-ar mai fi operat o dată la stomac, Raluca Bădulescu a spus: "M-am operat în urmă cu zece ani. Când s-a terminat lockdown-ul, luasem ceva kilograme, aveam aproape 12 kilograme în plus. Și m-am străduit, în ultimul timp, să diminuez porțiile de mâncare. Practic este același lucru pe care l-am învățat de la domnul prof. Copăescu: porții mici și dese. Ei, chestia asta o fac de doi ani.

E adevărat că uneori mănânc puțin, foarte puțin. Adică cine spune că eu sunt bolnavă sau altceva sau că țin vreo dietă strictă se înșală. Eu mănânc dulciuri, eu beau băuturi acidulate cu zahăr. Să mă ierte Dumnezeu… Dar cantități foarte mici. Ăsta este secretul, pe cine interesează… cine vrea slăbește, cine nu, nu. Asta e!".

Operația i-a deschis drumul către o nouă viață

”Această operație de gastric sleeve mi-a schimbat viața în bine și am făcut aceasta operație din motive de sănătate. Alex, fiul meu, avea pe vremea aceea 10 ani și vă dați seama că era foarte greu pentru mine, deja să nu pot să mai ies prin parc cu el, kilogramele în plus nu te ajuta. Sunt sănătoasă, aceasta este lucrul cel mai important dintre toate, nimic nu este mai presus de sănătate”, declara Raluca Bădulescu, anul trecut, pentru Spectacola.

"Am rămas aceeași persoană"

"La ora actuală, trăim niște vremuri în care dispar aceste prejudecați care ne-au întunecat ani și ani de zile judecata. Mulți ani toți am fost regimentați ca să gândim că dacă nu ai greutatea și înălțimea ideală nu ești bun. Greșit! Din ce în ce mai multe case de modă apelează și creează pentru modele plus size. A trecut de mult vremea în care trebuie să ne încadram în tiparele de frumusețe 90-60-90; mă bucura că am fost o deschizătoare de drumuri în acest sens, spun asta fără modestie, pentru că deși greutatea mea s-a schimbat radical, a rămas aceeași constantă vestimentar, am rămas aceeași persoană". a mai spus vedeta.

