Dani Oțil va fi tată și se pare că va fi tată de băiat. ”Bravo, bă, o să avem un nepoțel” a spus Răzvan către Dani, luni dimineață, la Antena 1. ”Scrie la gazetă, deja au început împărțelile” a continuat matinalul.

”Adică?” a fost prima replică a lui Dani.

”Ne împărțim motoarele, mașinile, să vedem care ce ia, că bănuiesc că nu o să mai ai nevoie de ele, Dănuțule. Hai să fim serioși, nu? Suntem pregătiți” a continuat Răzvan. Dani a dat asigurări: ”Nu se schimbă nimic, nu știu dacă știți. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat și nu se termină viața de rider și de pilot, că așa am început, între două curse”.

”Mai spune-o pe asta că nu se schimbă nimic, că rămâne pe youtube-ul de Neatza și ne auzim peste un an. Ca să te citez pe tine: bravo, mă, cum ai făcut?” a continuat Răzvan.

Va fi băiețel?

”Hai să lăsăm acest subiect în aer, vorbim când îl dau la facultate și nu e cu vreo vagaboandă, dacă nu e bețiv, tatuat și drogălău, atunci să mă felicitați” a spus Dani. ”Adică știm exact ce o să fie?” a remarcat Răzvan, fără o replică fermă de la Dani.

”Destul cu treaba asta. Să vă spun sincer, am vrut de mult să vă anunț, dar mi-a luat-o Smiley înainte, a făcut o melodie și eu încă scriu la ea, mai am două versuri. Nu mai poți în ziua de astăzi dacă nu faci ceva wow, o statuie. Ce e important de spus e că lucrurile continuă. Promit că într-o lună vă arăt și sexul” a spus Dani.