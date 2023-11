Antreprenorul Cosmin Răileanu, protest de 14 ore în care aleargă în jurul Guvernului. ”Muncesc 14 ore pe zi, 11 pentru stat”

Antreprenorul Cosmin Răileanu aleargă, miercuri, 14 ore în jurul Guvernului, într-o iniţiativă civică de conştientizare a impactului legii 296/2023 pentru întreprinderile mici şi mijlocii asupra antreprenorilor şi liber profesioniştilor din România, conform Agerpres.

Răileanu a intrat în direct la B1 TV, printr-un apel telefonic, în timp ce alerga: „Am început la ora 7:00, acum am cinci ore și 23 de minute, am aproape 40 de kilometri alergați în jurul Guvernului”

„Până acum s-a sesizat cineva că dați târcoale?”, l-a întrebat Laura Chiriac, realizatoarea emisiunii ”NEWS PASS”.

„Nu dau târcoale, fac sport. Am un tricou pe care scrie "14 ore transpir și sunt antreprenor". Nu fac nimic rău, nu dau târcoale. Eu un protest în felul meu de a-l face, nu aduc pe nimeni cu mine, ci pur și simplu asta fac zilnic - muncesc 14 ore pe zi, mi-am văzut copiii crescând așa printre picături și nu mi-am dat seama că s-au făcut atât de mari și sacrificiile astea îmi dau seama că sunt inutile, din moment ce toate visurile noastre, ale antreprenorilor, sunt năruite, așa, într-o noapte sau la o masă”, a spus antreprenorul.

„Cât ați pierdut de pe urma acestor măsuri luate de Guvern în raport cu IMM-urile?”, a întrebat Laura Chiriac.

„Nu este vorba de o pierdere acum, pentru că este inerția. Pierderea va fi pentru că noi avem deja foarte multe creșteri de costuri operaționale ca să putem supraviețui. Ne costă mai mult să ne ținem afacerea, ne costă mai mult angajații, ne costă mai mult motorina, transportul, logistica, oamenii, tot ce tot ce ține de un business ne costă mai mult și cu aceste taxe e strigător la cer. N-o să putem să facem față. Și nu vorbesc de mine, în general, vorbesc de toți, mediul antreprenorial. Eu reprezint grupul Tribul antreprenorilor, am 1000 de antreprenori într-un grup de WhatsApp și le-am simțit pulsul. Am văzut prin ce trec oamenii ăștia”, a răspuns Răileanu.

Creația antreprenorilor este omorâtă

„Mulți oameni care au venit din din afara țării să facă un business în România se gândesc foarte serios să se întoarcă în afară, ceea ce nu e deloc bine pentru viitorul nostru, al tuturor. Iar eu muncesc 10-14 ore, dintre care 10-11 pentru stat și trei-patru pentru mine. Dar, până la urmă, eu n-am vacanță, eu n-am concedii de două-trei săptămâni, cum sunt vacanțele demnitarilor - nu am o problemă cu dânșii. Când auzi de salarii de 16.000 euro sau 26.000 euro sau de pensii speciale, te simți frustrat. Păi, eu pentru ce muncesc, până la urmă? Pentru că antreprenorul este un creator. Nu putem să omorâm creația oamenilor, antreprenorilor care au un ideal, un vis, vor să facă ceva.

Până la urmă, antreprenoriatul despre asta este, în esență. Țările din Europa ați văzut că încurajează foarte mult și au măsuri speciale pentru antreprenoriat, pentru mediul de afaceri. Nu ne putem raporta doar la companiile mari, trebuie să ne raportăm și la mici întreprinzători, pentru că de acolo pleacă totul”, a conchis antreprenorul Cosmin Răileanu.

