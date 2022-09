Angela Rusu, la un pas de paralizie, după un diagnostic greşit. "Dacă mai luam medicamentele două luni, ajungeam în scaun cu rotile"

Angela Rusu este o cântăreață de muzică populară cu o carieră impresionantă, de peste 20 de ani. Invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, interpreta a povestit despre sacrificiile dureroase pe care le-a făcut de dragul carierei, dar și despre un diagnostic greșit, stabilit de medicii din SUA și confirmat de cei de la Cluj, lucru care a afectat-o foarte mult.

Vizibil emoţionată, artista a mărturisit că a fost la un pas să paralizeze după ce a luat, pentru o perioadă îndelungată, medicamente prescrise de medicii care i-au dat diagnosticul, diagnostic care s-a dovedit a fi greşit. Aceasta i s-a confesat lui Măruţă şi a recunoscut că a trecut inclusiv prin depresie. „Din cauza oboselii, a epuizării eu am făcut o sincopă. Am leșinat în aeroport, eram în Sacramento. Mă aflam în turneu. Pur și simplu, corpul meu a cedat. Marius a trebuit să vină după mine în America, pentru că nu am mai putut să vin singură acasă. (...) În America mi s-a pus un diagnostic foarte grav. Nu a fost corect. Am fost în Turcia până la urmă. Acolo am făcut toate investigațiile și nu s-a adeverit. Am luat medicamentele care mi s-au prescris și eram ca semi-paralizată. Când am ajuns în Turcia, medicul mi-a spus: „dacă continuam să iau acele medicamente încă două luni ajungeam în scaun cu rotile, irecuperabilă”. Vreau să spun pe această cale oamenilor, dacă li se pune un diagnostic grav să ceară și a doua, a treia opinie. (...) Eu eram foarte grav, medicamentele mi-au atacat creierul”, a povestit cântăreața.

Angela Rusu a menționat că soțul ei, Marius, i-a fost un sprijin de nădejde în cele mai grele momente. „A zis că nu mă părăsește, chiar dacă aș fi într-un scaun cu rotile. (...) Să știți că foarte mulți artiști iau multe antidepresive, nu rezistă. Este un sacrificiu foarte mare. Fără medicamente nu ai cum să reziști”, a mai spus cântăreața.

Viaţă de film

Deşi a cunoscut repede succesul, viața ei a fost presărată cu multe obstacole. Cu lacrimi în ochi, vedeta a povestit că durerea cea mai mare i-a fost provocată de curând chiar de mama ei. „Am petrecut mare parte din copilăria mea la bunicii din partea mamei. Acolo mă simt cel mai bine. Nu mai merg pentru că mama a făcut o greșeală foarte mare, a vândut casa. Eu cu mama mea nici nu vorbesc. Eu am ținut foarte mult la acea acasă. Mă visez aproape în fiecare noapte în casa bunicilor" a spus Angela Rusu într-un interviu anterior, tot în showul lui Măruţă de la PRO TV.

Angela Rusu este mama a trei fete. Pe cea mai mică, pe Măriuca a născut-o la vârsta de 46 de ani. În prezent, micuța are 1 an și trei luni. Larisa are 28 de ani, iar Rebeca 20 de ani. Cu lacrimi în ochi, cântăreața le-a cerut scuze fetelor ei că, de multe ori, nu le-a fost alături, din cauza plecărilor prin turnee. „Nu suport ca lumea să-mi spună „distracție plăcută” atunci când mă duc la evenimente. Eu mă duc să muncesc, să distrez oamenii, nu mă duc să mă distrez eu. Este o mare diferență. Au fost foarte multe momente grele de-a lungul anilor și cu sănătatea. Am mers la cântări cu branula în mână. Eu îmi făceam perfuzii. (...) Cel mai mult mă doare că n-am fost alături de fetele mele”, a mai spus Angela.

