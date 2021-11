Andrei Ștefănescu, la un an de la divorțul de Antonia: Am un copil mic pe care vreau să îl protejez. Nu pot vorbi

"Se spune că cei care fac umor, de obicei, sunt foarte triști. Eu nu am crezut în mod special asta, ci doar că în momentele alea de relaxare îți dorești să te conservi, să îți conservi spiritul, să îți conservi glumele și buna dispoziție, să le ții pentru ca, atunci când ai de lucru cu umorul, să poți să dai maximum. Nu am crezut niciodată că cei care fac umor sunt cei mai triști. Viețile noastre sunt grele, ale tuturor. Toți am avut probleme, și ăia mai veseli, și ăia mai triști. Cu toții trecem prin probleme, prin anumite perioade ale vieții în care poate nu totul ți se leagă, dar nu mă regăsesc în sintagma asta – că cei care fac umor sunt cei mai triști oameni de pe Pământ. Nu, absolut deloc, ba chiar cred că umorul nu îl poți face dacă ești trist. Poți să râzi, poți să te prefaci, dar umorul de calitate și în adevăratul sens al cuvântului nu îl poți face dacă ești trist", a spus Andrei Ștefănescu pentru viva.ro.

"Am un copil mic, pe care vreau să îl protejez"

Cât despre noua relație pe care acesta ar avea-o, după divorțul de Antonia, soția sa, artistul a spus: "Capitolul acesta din planul personal aș vrea să îl țin pentru mine. Nu că este vreun secret sau secret de stat, dar deocamdată nu vreau să vorbesc despre viața mea privată, pentru că este prea devreme după divorț. Am un copil mic pe care vreau să îl protejez cât mai mult și nu pot vorbi despre lucrurile astea. Cert este că viața merge înainte și eu cred că ăsta este lucrul important".

"Divorțul este o experiență, indiferent de cât de mult suferi"

"Cred că orice experiență, orice lucru important pe care îl trăiești în viață te schimbă. Desigur că și un divorț te schimbă, îți arată niște lucruri, poată să îți deschidă noi oportunități sau să îți închidă unele oportunități. Dar ideea este că divorțul este o experiență, indiferent de cât de mult suferi și cât de dureros este. Este o experiență care, dacă nu te „omoară, te face mai puternic, zic eu. Viața merge înainte și trebuie luată că atare", a mai spus Andrei Ștefănescu.

"Sunt lucruri pe care nu ți le poți explica"

"Dacă aș putea să explic... Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu ți le poți explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești. Pur și simplu se întâmplă și e mai bine ca, atunci când îți dai seama, să-ți vezi de treabă. Cel mai important este ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e un pic mai bună. Am petrecut mai mult timp cu el. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât îmi făceam înainte. Știam că îl găsesc, că e acolo și eram mai relaxat. Acum nu mai e chestia asta. Chiar și când nu am timp, îl iau cu mine. La un moment dat, va simți, dar important este să înțeleagă mai târziu", spunea Andrei Ștefănescu, în luna aprilie, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Anunțul divorțului, la sfârșitul anului 2020

”Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu există neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai.Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casă noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună. Puiul este bine și fericit și ne asigurăm zi de zi că această schimbare să nu îl afecteze. Am ales să facem această tranziție departe de ochii și părerile celor din jurul nostru, pentru binele și liniștea atât a noastră, cât și a lui Ayan.

Știm că această decizie va uimi pe toată lumea care ne îndrăgește și care ne-a fost alături de-a lungul anilor, însă amândoi suntem bine și ne înțelegem foarte frumos în ciuda despărțirii noastre, lucrurile merg înainte la fel că până acum.Chiar dacă nu vom mai parcurge viitorul mâna de mâna, o vom face umăr lângă umăr pentru binele și fericirea lui Ayan. Tocmai de aceea să nu va mire că vom petrece mult timp împreună și că vom avea diferite activități împreună cu Ayan, familiile noastre și prietenii noștri. În viețile noastre se așterne liniștea, de aceea va rugăm să respectați discreția cu care am parcurs lunile acestea.Tot ce am avut de declarat atât eu cât și Antonia se află în aceste rânduri. Va mulțumim”, a scris, atunci, Andrei Ștefănescu pe Facebook.