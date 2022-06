Andreea Ibacka, reproșuri la adresa Adelei Popescu, în direct la TV: De cât timp suntem noi prietene? Dai problema în curtea noastră - Video

Andreea Ibacka a fost invitată în emisiunea "Vorbește lumea" și a ținut să îi atragă atenție Adelei Popescu că deși sunt prietene de mult timp, nu a invitat-o la botezul fiului cel mic, Adrian. Discuția dintre soția lui Cabral și prezentatoarea de la PRO TV a fost sub formă de glumă și a avut loc de față cu cei doi colegi ai Adelei Popescu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel, scrie Realitateastar.net.

Andreea Ibacka, către Adela Popescu: De cât timp suntem prietene noi?

Mai jos găsiți discuția dintre Adela Popescu și Andreea Ibacka.

Shurubel: Ce s-a întâmplat între voi? De ce sunteți certate?

Andreea Ibacka, către Bogdan Ciudoiu și Shurubel: Pe voi v-a invitat Adela la botez? Eu nu am reușit să ajung pe „lista scurtă”. De cât timp suntem prietene noi?

Adela Popescu: De dinainte să te cunoști cu Cabral și eu…

Andreea Ibacka: Eram amândouă foarte mici, 15 ani și filmam la Buftea și cu toate astea eu nu am fost invitată la botez.

Adela Popescu: Haide, totuși, să dăm cărțile pe față. Noi ne-am împărțit, eu cu soțul, și am zis să organizăm repede botezul ăsta, că rămâne copilul nebotezat. Am anulat un botez la care erai invitată!

Andreea Ibacka: De-aia zis că aproape am fost invitată, că prima oară m-ai chemat. La reprogramare n-am mai intrat.

Adela Popescu: Apoi soțul meu l-a sunat pe Cabral să-l invite la botez.

Andreea Ibacka: Care Cabral, ce să vezi, are atâtea pasiuni și e plecat de acasă, a mers la un raliu.

Adela Popescu: A uitat să-ți comunice. Asta a fost, de fapt problema.

Andreea Ibacka: De fapt, dai problema în curtea noastră!

Adela Popescu: Ați fost invitați la botez!

Andreea Ibacka: Da, Radu l-a chemat pe Cabral, al meu are și el o vârstă, nu era în București și a uitat să-și zică, dar eu aș fi venit singură, cu unul dintre copii. A doua zi m-a sunat, drăguța de ea, și mi-a zis „Tu știi că noi te-am chemat la botez”.

Adela Popescu: Morala este alta: lucrurile importante trebuie discutate între femei.

Andreea Ibacka, situații limită în relația cu Cabral: Se putea transforma totul într-un coșmar

Recent, Andreea Ibacka a vorbit și despre relația cu soțul ei, Cabral, dar și despre situațiile limită prin care au trecut.

"Soțul și cu mine nu prea ne facem complimente prin social media. Ca să nu ne-o luăm în cap ori fiindcă pur și simplu ne-am obișnuit să ne tachinăm. Așa ne arătăm noi dragostea. Pe de altă parte, deși am ales să le povestim public mai ales pe cele bune (că de necazuri e plin pământul)… de-a lungul anilor le-am pățit și noi pe ale noastre. Ba chiar am trecut prin câteva situații limită împreună. Sâmbăta trecută am avut botezul lui Tiago. În mijlocul petrecerii, vecinii noștri au avut un incendiu (vezi video, a fost incendiu în toată regula). Și chiar dacă nu a ajuns să fie o situație limită pentru noi, premisele nu arătau deloc bine.

Dacă anumite amănunte mergeau ușor diferit, se putea transforma într-un coșmar. Îmi e clar că ne-am asumat niște decizii importante, deși erau unele de moment. Când lucrurile escaladează în doar câteva secunde, nu ai timp de încercări. Am funcționat ca niște roboței și abia după ce s-a terminat tot episodul am apucat să-mi trag concluziile. Și să-mi amintesc și de celelalte momente grele trăite împreună.

Sunt câteva lucruri de făcut într-o situație limită, în ordinea corectă. Întâi protejezi vieți, apoi creezi premise de rezolvare, salvezi bunuri șamd. Din păcate mulți oameni se blochează de spaimă, nu prioritizează, iar deznodământul e mai prost decât putea să fie. Ce voiam de fapt să spun prin postarea aceasta: că EL e omul lângă care aș vrea să fiu dacă vine sfârșitul lumii. O dată că-l iubesc, asta e clar. Și apoi fiindcă alături de el am cele mai mari șanse să scap. Mă rog, sper să nu vină! Sfârșitul lumii, zic. Totuși”, a mărturisit Andreea. Vezi mai mult AICI.

