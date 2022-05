Andreea Ibacka, situații limită în relația cu Cabral: Se putea transforma totul într-un coșmar

"Soțul și cu mine nu prea ne facem complimente prin social media. Ca să nu ne-o luăm în cap ori fiindcă pur și simplu ne-am obișnuit să ne tachinăm. Așa ne arătăm noi dragostea. Pe de altă parte, deși am ales să le povestim public mai ales pe cele bune (că de necazuri e plin pământul)… de-a lungul anilor le-am pățit și noi pe ale noastre. Ba chiar am trecut prin câteva situații limită împreună. Sâmbăta trecută am avut botezul lui Tiago. În mijlocul petrecerii, vecinii noștri au avut un incendiu (vezi video, a fost incendiu în toată regula). Și chiar dacă nu a ajuns să fie o situație limită pentru noi, premisele nu arătau deloc bine.

"EL e omul lângă care aș vrea să fiu dacă vine sfârșitul lumii"

Dacă anumite amănunte mergeau ușor diferit, se putea transforma într-un coșmar. Îmi e clar că ne-am asumat niște decizii importante, deși erau unele de moment. Când lucrurile escaladează în doar câteva secunde, nu ai timp de încercări. Am funcționat ca niște roboței și abia după ce s-a terminat tot episodul am apucat să-mi trag concluziile. Și să-mi amintesc și de celelalte momente grele trăite împreună.

Sunt câteva lucruri de făcut într-o situație limită, în ordinea corectă. Întâi protejezi vieți, apoi creezi premise de rezolvare, salvezi bunuri șamd. Din păcate mulți oameni se blochează de spaimă, nu prioritizează, iar deznodământul e mai prost decât putea să fie. Ce voiam de fapt să spun prin postarea aceasta: că EL e omul lângă care aș vrea să fiu dacă vine sfârșitul lumii. O dată că-l iubesc, asta e clar. Și apoi fiindcă alături de el am cele mai mari șanse să scap. Mă rog, sper să nu vină! Sfârșitul lumii, zic. Totuși”, mărturisește Andreea.

"Am sunat la 112 de vreo cinci sau șase ori"

Cabral și Andreea Ibacka și-au botezat recent băiețelul, pe micuțul Tiago. Adela Popescu, care s-a numărat printre invitați, a vorbit despre incidentul de la petrecerea lui Tiago. „A fost foarte frumos la botez, fără glumă. Când am ajuns noi la botez, în fața casei domnului aici prezent, erau trei mașini de pompieri și o salvare. Și ieșea fumul ca nebunul. Mă gândeam ce se întâmplă?”, a povestit Adela Popescu, la Antena 3.

„Vecinii au vrut să facă un grătar și s-a întâmplat acolo ceva și a luat foc o butelie. A fost cu explozie. Norocul a fost că vecinul a fost pe fază, și-a dat seama că va escalada rapid și a scos lumea din casă. Eu am sunat la 112 de vreo cinci sau șase ori. (…) Pompierii au venit în vreo cinci minute”, a povestit Cabral în cadrul emisiunii.

