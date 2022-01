Andreea Bălan, DIAGNOSTIC dur din partea medicilor: E crunt, e vorba despre o chestie pe viață

În martie 2019, în timp ce o aduce pe lume pe cea de-a doua fetiță a sa, Andreea Bălan a suferit un stop cardo-respirator, inima i s-a oprit pentru câteva secunde și a fost la un singur pas de moarte. Pentru artistă au urmat mai multe operații care au reușit să o repună pe picioare. La o săptămână de la naștere, Andreea Bălan a ajuns din nou la spital şi a fost operată de urgenţă după ce a suferit o hemoragie masivă, iar medicii au observat că s-au format mai multe hematoame sub prima operaţie.

Cu toate acestea, în urma acestui incident, vedeta a rămas cu semne despre care nu și-a făcut curaj încă să vorbească. Chiar dacă nu a spus ce diagnostic a primit din partea medicilor, Andreea Bălan a spus că nu mai poate face copii niciodată.

"Imediat după ce am pupat-o pe fetiță am intrat stop cardio-respirator și a început resuscitarea. Mi s-au administrat medicamente și cred că medicamentele m-au făcut să uit ceea ce s-a întâmplat cu cinci minute înainte

Momentul a fost o cumpănă. Pentru că eu am pierdut și o parte din mine, eu nu mai sunt întreagă și n-am spus niciodată de ce nu mai pot să fac copii. Și nici nu știu dacă am să spun vreodată, dar eu nu mai sunt la fel", a dezvăluit Andreea Bălan.

"Este vorba despre o chestie pe viață"

Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Andreea a mărturisit că medicii i-au pus diagnostic dureros, despre care nu a vorbit niciodată până acum.

"Întreaga echipă m-a salvat. Când m-am trezit mi s-a spus ce s-a întâmplat, că am fost la un pas de moarte, dar mi-au comunicat și o veste mai proastă, pe care nu am făcut-o publică și nici nu o pot face. Atunci mi-am dat seama că dacă nu am sănătate nu pot face nimic. A fost îngrozitor, crunt. Este vorba despre o chestie pe viață.

Poate odată o s-o fac (n.r. o să spună despre ce este vorba), dar acum nu mă simt pregătită", a spus Andreea Bălan.

"Nu se întâmplă doar la cezariană. Se poate întâmpla și când naști natural și acel lichid ajunge în fluxul sanguin. Un minut a durat resuscitarea. După ce m-au cusut, m-au redeschis pentru că am început să sângerez și au început să curețe tot ce era acolo", spunea Andreea Bălan la câteva zile de la naștere.

