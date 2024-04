Premierul Marcel Ciolacu a susținut, în exclusivitate pentru DC News, faptul că reforma administrației nu a eșuat și că e nevoie mai întâi de crearea unui cadru legislativ pentru ca aceasta să poată fi implementată.

„Vreau să vă spun că aș vrea să demisionez de la DC News, nu de alta, dar în privat se muncește foarte mult și știu că va trebui să muncim și mai mult, nu pentru salariile noastre, ci pentru a susține aparatul bugetar care teoretic trebuia să aibă un număr mai scăzut de locuri. În acest context, considerați că reforma administrației publice a eșuat?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Nu a eșuat. În primul rând, trebuie să creezi cadrul legislativ ca să faci o reformă. Avem reformele prinse în PNRR și avem reformele pentru aderarea la OECD. Ați văzut când a venit secretarul general al OECD, care e unul dintre cei mai importanți oameni de pe planetă, pentru că OECD înglobează toate țările dezvoltate în lume, a anunțat șansele clare ale României ca în anul 2026 să adere la OECD.

E o mare diferență între aderarea Schengen și aderarea OECD. O aderare la OECD ar aduce un plus la aproape 7 puncte procentuale directe în PIB-ul României, ceea ce, automat, din calculele făcute în acest moment, am depăși și Polonia, după ce în 2023 am depășit Ungaria.", a spus premierul.

Marcel Ciolacu: Am făcut foarte multe greșeli în 30 de ani

„Toată lumea așteaptă această reformă de 30 de ani. Trebuie și o reformă administrativă, fără doar și poate. Nu făcut un paușal în funcție de câți locuitori sunt, făcute strategic și așezate pe listă. S-a pierdut acel timp când trebuiau făcute, când a făcut Polonia, de exemplu. A fost pierdut fiindcă în loc să ai 10.000 de proiecte pe fonduri europene, mergeai cu 4-5 proiecte integrate pe regiuni.

Noi suntem pe sistem administrativ francez, e mai stufos, dar s-ar fi venit cu acei guvernatori regionali care, prin bugetele avute, ar fi echilibrat dezvoltarea regională, lucru la care iarăși suntem restanți. Uitați-vă cum s-a dezvoltat Ardealul și, pentru prima oară, vorbim de primii 148 de km de autostradă în Moldova.

Am făcut foarte multe greșeli în 30 de ani. Cea mai mare greșeală a fost că nu a existat o viziune foarte clară, o viziune integrată după nevoi și asta a dus la un exod al românilor de aproape 5 milioane. România nu poate suporta un sistem bugetar ca cel în care suntem acum. Nu va duce la dezvoltare un astfel de sistem bugetar! Reformele pleacă întâi de la cadrul legislativ.", a spus Marcel Ciolacu la DC News și DC News TV.

