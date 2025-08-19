Analiza lui Iulian Chifu după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Mizele celui mai important eveniment despre pace

CITEȘTE ȘI - Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral

Întâlnirea dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni de la Casa Albă a fost analizată de Iulian Chifu, expert în politică externă. El a evidențiat schimbarea de perspectivă a președintelui Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește implicarea în alte zone ale lumii, precum și cimentarea unității transatlantice.

„A fost o întâlnire care s-a dovedit foarte bună. Pe de o parte vorbim de forța și vivacitatea lui Trump, care își dorește pace și lucrurile să se desfășoare foarte repede, iar pe de altă parte vorbim de o unitate transatlantică, plus Volodimir Zelenski. Punctele de diferențiere dintre cele două maluri ale Atlanticului au reușit să fie acoperite. Cel mai important e că în premieră avem o discuție serioasă privind garanțiile de securitate, în care Statele Unite ale Americii acceptă să fie parte, un lucru pe care Trump îl respinsese.

Am văzut un Donald Trump care devine internaționalist, deși a pornit la drum și și-a desenat agenda ca un izolaționist - America First. E interesat de afacerile lumii și de implicarea în procesul de pace în diferite locuri ale lumii. E un pas important. Pe de altă parte avem și două elemente noi, schimbul total de prizonieri și mai ales eliberarea copiilor care au fost răpiți, cărora le-au fost schimbate numele și care au fost dați spre adopție la familii rusești. E pentru prima oară când Donald Trump îmbrățișează acest subiect și l-a pus pe masa lui Vladimir Putin.

Există, de asemenea, și presiunea pentru o întâlnire rapidă, orizontul de timp anunțat de Friedrich Merz fiind de două săptămâni, o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, și o trilaterală la care să participe și Trump, eventual în Europa. Un alt pas important.

Nu suntem la faza la care să ne apropiem de o formulă de pace, nici măcar să fim optimiști, dar există pași substanțiali care s-au făcut, cel puțin la nivelul înțelegerii transatlantice cu Ucraina. Acum trebuie văzut în ce măsură există apetitul de flexibilitate și spațiu de consens și pertractări pe care președintele Rusiei îl are și dacă a pus, în spatele ușilor închise, ceva serios pe masa lui Donald Trump, dincolo de poziția maximalistă pe care o afișează și o anunță peste tot“, a zis Iulian Chifu.

Problema cu care se va confrunta Vladimir Putin, după ce războiul se va termina

Terminarea războiului din Ucraina va găsi această țară cu un puternic sprijin internațional, inclusiv pentru reconstrucție, însă Rusia se va afla în situația de a se descurca de una singură cu distrugerile provocate de conflict, potrivit lui Iulian Chifu. Analistul de politică externă a precizat, de asemenea, că Putin ar putea fi tras la răspundere pentru costurile războiului care durează de mai bine de trei ani.

„Tema păcii nu mai este în valiza lui Putin, ci este pe masa transatlantică și a lui Zelenski, iar abordarea de război informațional nu mai poate fi utilizată de către Vladimir Putin așa cum a făcut-o până în momentul de față. A pierdut un atu foarte important și îl va pierde și mai mult dacă nu reacționează și nu face mișcări importante.

Ele sunt complicate, sunt periculoase, menținerea războiului sau a unui tip de război este existențială pentru regimul său, știe foarte bine că în momentul în care s-a încheiat războiul vine decontul și cei din jurul său vor trage linie și vor vedea care au fost costurile și cât de puțin a câștigat Vladimir Putin.

20% din teritoriul Ucraineni, pe care îl ocupă astăzi, nerecunoscut formal de către alte state, ci doar ocupat de facto, nu mai înseamnă o formă de victorie, fiindcă dacă toată lumea se grăbește să vorbească despre reconstrucția Ucrainei, iată că în privința reconstrucției Rusiei nu mai vorbește nimeni nimic. Rusia va trebui să-și asume orice în ceea ce privește teritoriile ocupate și pornind de la o situație mult mai proastă decât cea din care a început războiul. Putem spune că Putin și-a distrus atât economia, cât și perspectivele sale, perspectivele țării și perspectivele poporului rus“, a concluzionat analistul de politică externă Iulian Chifu.

