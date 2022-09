Ana, fiica lui Mircea Geoană, despre legătura neștiută a soțului ei american cu România: Asta nu se uită niciodată

"O poveste care nu poate fi uitată"

"Când m-a cunoscut, m-a uimit că știa totul despre regizorii și filmele românești! În rest, ce știu majoritatea americanilor despre România: Transilvania, Dracula. (zâmbește) Știa, însă, de tata și de cariera lui internațională. Urmărește politica și e fascinat de noile tehnologii, unde românii au o bună reputație pe Coasta de Vest. În istoria familiei lui Garrett există, însă, și o poveste care nu poate fi uitată și care a creat o conexiune instantanee: România a fost prima țară în care bunicul său s-a oprit ca refugiat al Holocaustului, iar asta nu se uită niciodată.

Poveștile familiei lui despre interacțiunea cu românii sunt absolut flatante pentru noi: pentru strămoșii lui, România a fost un loc de tranzit, într-un moment important al vieții lor, loc în care au găsit toleranță și ajutor. Destinul a făcut ca, în acest an, România să fie exact ceea ce a fost în urmă cu 80 de ani pentru bunicul lui Garrett: poporul care îi ajută pe ucraineni să meargă mai departe. Acum, bineînțeles, știe mult mai multe lucruri despre țara mea și-și dorește să afle mereu altele noi", a spus Ana Geoană pentru okmagazine.ro.

"A fost fermecat de peisajele picturale ale României rurale"

"Garrett a fost de două ori în România, în București, la mare și în țară. Locul lui preferat de până acum este Sighișoara. Iubim natura și zonele liniștite ale Transilvaniei. Am decis să petrecem mai mult timp acolo în viitor, pentru că incursiunile noastre nu au fost suficient de lungi încât să aibă timp să înțeleagă profund ce înseamnă România. Pot să spun că a fost fermecat de peisajele picturale ale României rurale, de natura și de infinitele posibilități de-a descoperi locuri de care nu ai cum să nu te îndrăgostești", a spus fiica lui Mircea Geoană.

Cum se înțelege Mircea Geoană cu ginerele său

"Am fost puțin emoționată să îl prezint părinților mei, pentru că erau critici atunci când un băiat se afla în preajma mea. Totuși, întâlnirea a decurs mai bine decât mi-aș fi putut imagina. S-au cunoscut la New York, la două luni după ce ne-am împrietenit, la o Gală a Institutului Aspen. Imediat, tatăl meu și Garrett s-au înțeles foarte bine și m-au ignorat pentru tot restul serii. (zâmbește) Atunci am știut că am găsit un băiat foarte bun. Pentru mine e importantă armonia și întotdeauna mi-am imaginat că relația iubitului meu cu familia mea ar fi bine să fie una armonioasă. Am avut noroc să mi se întâmple așa cum mi-am dorit, a spus Ana Geoană.

"Garrett și tatăl meu vorbesc despre orice, de la politică internațională și politică românească și americană, până la tenis, filme, noi tehnologii și industrii creative. Nu există momente plictisitoare în conversațiile dintre tatăl meu și Garrett. Uneori mă amuz, pentru că mă transform într-un observator și-mi place să urmăresc argumentațiile lor. Niciunul dintre ei nu este genul care să-și piardă timpul cu ceea ce americanii numesc „small talks“. Ei se cunosc de ceva timp și au o dinamică a dialogului foarte interesantă. Uneori îi suspectez că au continuat anumite teme pe chat și că, atunci când se reîntâlnesc, continuă dintr-un punct în care au ajuns fără ca eu să știu", a povestit fiica lui Mircea Geoană.

