Ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. Rim Kap-soo, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News și DC News TV, despre vizita președintelui Klaus Iohannis în Coreea de Sud, subliniind că vizitele înalților oficiali în ambele țări reflectă relațiile bilaterale foarte bune dintre România și Coreea de Sud.

„Excelența Dvs., avem multe subiecte pe care trebuie să le atingem. Să începem cu cel mai recent, vizita președintelui Klaus Iohannis în Coreea de Sud. A fost o vizită foarte utilă și trebuie să spun că ați jucat un rol important în această vizită. Vreau să le reamintesc telespectatorilor că, în ultimul an și jumătate, doi premieri și președintele țării, printre mulți alți miniștri, au vizitat Coreea de Sud și, de asemenea, premierul sud-coreean a venit în România. Așadar, vorbim de o activitate diplomatică și politică nemaiîntâlnită înainte în cei 16 ani de parteneriat strategic între țările noastre.", a spus Bogdan Chirieac.

„Așa este, drept Ambasador al Coreei de Sud în România mă simt mândru și privilegiat că văd atâția înalți oficiali care au vizitat aceste două țări. Pot să spun că această serie de vizite arată că relațiile noastre bilaterale sunt foarte bune.", a spus ambasadorul.

RIM Kap-soo, ambasadorul Republicii Coreea în România

Vizita lui Klaus Iohannis, prima vizită a unui șef de stat român în ultimii 16 ani

Ambasadorul a declarat că vizita președintelui Klaus Iohannis în Coreea de Sud a fost un mare succes, președintele Iohannis fiind primul șef de stat primit în acest an de Coreea de Sud, subliniind importanța acordată acestei vizite.

„Pe scurt, pot spune că vizita președintelui Klaus Iohannis în Coreea de Sud a fost un mare succes când vorbim de protocol, de program, de rezultatele concrete ale acesteia. În primul rând, președintele Klaus Iohannis a fost primul șef de stat pe care l-am primit în acest an. Primul loc a fost rezervat, în acest an, președintelui Klaus Iohannis din România.", a spus ambasadorul.

„Ținând seamă de protocol, este o un gest de onoare, așa este?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, dar vorbim și despre importanța pe care o oferim relațiilor noastre cu România. Vizita a coincis și cu împlinirea a 15 ani de la startul parteneriatului strategic anul trecut. Vizita lui Klaus Iohannis în Coreea de Sud este și prima a unui șef de stat român în ultimii 16 ani. Ultima astfel de vizită a fost în 2008 (n.r. președintele Traian Băsescu), iar la acel moment am semnat parteneriatul strategic.

Iar după 16 ani, iată că primim iarăși președintele României în Coreea de Sud. De fapt, președinții țărilor noastre s-au întâlnit de două ori în ultimul an. Prima oară a fost anul trecut, în iulie, la Summitul NATO de la Vilnius, iar în acest an, pe 23 aprilie, a fost un al doilea Summit la care s-au întâlnit. Este un lucru bun pentru relațiile țărilor noastre ca președinții să se întâlnească de două ori în mai puțin de un an.", a spus E.S. Rim Kap-soo.

„Președintele Iohannis a avut un program încărcat la Seul"

Ambasadorul Republicii Coreea în România a confirmat că programul președintelui Iohannis în Coreea de Sud a abordat probleme legate de apărare, securitate, economie și cultură, menționând că președintele Iohannis a avut un program încărcat la Seul.

„Este o realizare importantă pentru că am avut aceste două vizite la nivel înalt ca toate domeniile să se poată dezvolta: economic, politic, comercial, educație, sănătate, apărare.", a spus Bogdan Chirieac.

„Așa este, aveți dreptate. Când vine vorba de programul președintelui Iohannis în Coreea de Sud, au fost vizate problemele pe apărare, securitate, economic, dar și cultural. Președintele Iohannis a avut un program încărcat la Seul.

În cursul vizitei am produs șase documente importante, printre care și Declarația Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic, dar și Acordul privind cooperarea în domeniul apărării, alături de alte patru Memorandumuri de Înțelegere: pe energie nucleară, pe schimburi de persoane, pe cultură, tineret și media, dar și pe cooperarea în domeniul situațiilor de urgență.

Un Memorandum de Înțelegere a fost semnat și pentru a promova investițiile și comerțul internațional. Așadar, toate aceste șase documente sunt foarte importante și aș vrea să subliniez importanța întăririi parteneriatului nostru strategic. Declarația comună este cel mai înalt format al unui Summit. ", a spus Ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. Rim Kap-soo, la interviurile DC NEWS.

