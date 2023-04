Alina Albu, propusă de către ministrul Jutiției pentru funcția de procuror șef al DIICOT

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a transmis președintelui României propunerea de numire în funcția de procuror șef al DIICOT a Alinei Albu.

"Ministerul Justiției comunică public următoarele:

Astăzi, 12.04.2023, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a transmis Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohanis, propunerea de numire în funcția de procuror șef al DIICOT a doamnei procuror al DIICOT Alina Albu.

Propunerea a fost efectuată în conformitate cu Legea nr.304/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, după parcurgerea procedurii legale prevăzută de aceasta, în fața Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori și din nou la Ministerul Justiției", se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției.

Schimbare la conducerile DNA, DIICOT și PÎCCJ. Horodniceanu: Pot să vă spun ce a rămas după. Nu am condus singur

Daniel Horodniceanu, fost șef DIICOT și actual vicepreședinte CSM, a vorbit despre rolul echipei pe care a coordonat-o cât a condus Direcția. Astăzi, la conducerea DNA și PÎCCJ sunt oamenii pe care în trecut el i-a promovat. Și așa ar urma să fie și cu privire la conducerea DIICOT, a declarat el anterior în cadrul emisiunii ”Culisele Justiției” cu Laura Duță, de la DCNews și DCNewsTV.

Despre situația din DIICOT, Daniel Horodniceanu nu s-a lăudat pe sine care, după cum spune Laura Duță, a condus cu mână de fier Parchetul, ci a dat câteva exemple de funcționare a Direcției: "Ce pot să vă spun este ce a rămas după. Nu am condus singur DIICOT-ul, a fost o echipă care a condus. Dacă am vreun merit vreodată în ceva a fost să adun o echipă care a avut rezultatele respective. Am avut un merit prea mic, dar e posibil să mă fi orientat corect pentru unii dintre șefi, uitați-vă că astăzi conduc marile Parchete din România. DIICOT-ul funcționează astăzi după o lege care a fost gândită, cu ajutorul celor de la Ministerul Justiției, de colectivul de conducere al DIICOT din 2015 - 2018. DIICOT-ul, astăzi - structura centrală- își desfășoară activitatea în sedii proprii. Avem un sediu în spatele Tribunalului București foarte modern, unul din cele mai moderne din Europa. Astăzi funcționează cu câteva zeci de polițiști, ceea ce era de negândit înainte de 2015. Pe acea lege, urmează să mai intre încă 250 de polițiști în perioada următoare în serviciul tehnic și în ajutorul procurorilor DIICOT, mai ales în structura centrală, dar și-n cele teritoriale". Vezi mai mult AICI.

