Schimbare la conducerile DNA, DIICOT și PÎCCJ. Toți șefii vin din DIICOT și în trecut au fost promovați de Horodniceanu. ”Pot să vă spun ce a rămas după. Nu am condus singur”

Schimbare la marile Parchete: tineri procurori au fost deja numiți la conducerile DNA și PÎCCJ. Sunt schimbări și la conducerea DIICOT, deși CSM nu a dat încă aviz pozitiv. Toți candidații au venit din DIICOT, Parchet condus în trecut de actualul vicepreședinte CSM, Daniel Horodniceanu. ”L-am condus și absolut întâmplător toți trei candidații au fost promovați de mine când am fost procuror-șef la DIICOT. E o premieră” spune Daniel Horodniceanu, care-i apreciază drept ”valoroși” pe toți trei: ”Au avut proiecte de management foarte bune, au avut interviuri reușite”. Cu privire la candidatul de la DIICOT, el a apreciat că a fost o sincopă în prezentarea și susținerea viziunii pe care urmează să o pună în practică în următorii trei ani.

Președintele Klaus Iohannis și-a dat deja semnătura pentru procurorul-șef DNA și procurorul-șef PÎCCJ.

Decretele semnale în 30 martie:

”Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 30 martie 2023, următoarele decrete:

Decret pentru numirea domnului Alex-Florin Florenţa în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani;

Decret pentru numirea domnului Marius-Ionuţ Voineag în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani”.

”Ce pot să vă spun este ce a rămas după”

”Au proiecte îndrăznețe și au fost pe placul Secției de Procurori a CSM-ului. Pe noi ne-ar interesa să dezvolte zona pe care o conduc, să o aducă în realitatea europeană actuală și să respecte cerințele politicilor penale care sunt hotărâte la nivel național, dar și european” a spus vicepreședintele CSM în cadrul emisiunii ”Culisele Justiției” cu Laura Duță, de la DCNews și DCNewsTV.

Despre situația din DIICOT, Daniel Horodniceanu nu s-a lăudat pe sine care, după cum spune Laura Duță, a condus cu mână de fier Parchetul, ci a dat câteva exemple de funcționare a Direcției: ”Ce pot să vă spun este ce a rămas după. Nu am condus singur DIICOT-ul, a fost o echipă care a condus. Dacă am vreun merit vreodată în ceva a fost să adun o echipă care a avut rezultatele respective. Am avut un merit prea mic, dar e posibil să mă fi orientat corect pentru unii dintre șefi, uitați-vă că astăzi conduc marile Parchete din România. DIICOT-ul funcționează astăzi după o lege care a fost gândită, cu ajutorul celor de la Ministerul Justiției, de colectivul de conducere al DIICOT din 2015 - 2018. DIICOT-ul, astăzi - structura centrală- își desfășoară activitatea în sedii proprii. Avem un sediu în spatele Tribunalului București foarte modern, unul din cele mai moderne din Europa. Astăzi funcționează cu câteva zeci de polițiști, ceea ce era de negândit înainte de 2015. Pe acea lege, urmează să mai intre încă 250 de polițiști în perioada următoare în serviciul tehnic și în ajutorul procurorilor DIICOT, mai ales în structura centrală, dar și-n cele teritoriale”.

Secretul, conform fostului șef al DIICOT, constă în muncă, echipă și dăruire.

Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News